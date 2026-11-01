Le penalty refusé à l’OL fait parler
A domicile face à Angers, l’OL a besoin de s’imposer pour rester au contact du podium.
L’ouverture du score ne pourra pas venir sur ce pénalty sifflé dans un premier temps pour une faute sur Athekame en première période. Le Suisse, qui s’engouffrait dans le coeur de la surface, a pourtant bénéficié du coup de sifflet de Marc Bollengier et Ernest Nuamah se préparait à tirer ce pénalty. Mais l’officiel a été appelé par la VAR et après un long visionnage, il a été impossible pour lui de constater la moindre faute, ce qui a débouché sur l’annulation de ce pénalty en raison du contact initié par le joueur lyonnais, et non pas par le défenseur du SCO d'Angers.
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OM : Adidas ne cache pas la vente de Marseille
Hé oui, comme le disait notre regretté Colluche , quand tu ne sais rien, ferme ta gle
Le PSG envoie un message au mercato
Pourtant il y a des joueurs intéressants pour cet hiver... maza ,gavi , yoro , ganiou etc etc ....
OL - Angers : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+ 3)
Donc on peut faire une semelle sans créer de peno ... bravo les arbitres ..
OL : Fonseca au Sporting, tout le monde est d'accord pour Riolo
Tout comme celui qui déteste Saint-Etienne Marseille , le PSG, Chacun déteste qui veut comme club c' n'est pas interdit, ce n'est pas mon problème Ou tu vois de la haine dans le commentaire plus haut , si le coach peut partir avant d'être viré il a raison
OL : Fonseca au Sporting, tout le monde est d'accord pour Riolo
ta haine contre 1 club
Ligue 1
Saison régulière
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