Mbappé provoque un clash de la honte entre consultants

Kylian Mbappé a reçu des propos très durs de la part de Bertrand Latour. Cela a déclenché une vive remontrance de la part d'un autre journaliste, sur un sujet toujours très sensible.

Semaine chargée pour Kylian Mbappé, héros du Clasico face au FC Barcelone, très déçu par sa deuxième place au Ballon d’Or, et enfin au coeur d’une polémique surréaliste en Chine après avoir admis qu’un « même » de lui déguisé en Mao Zedong le faisait beaucoup rire.

Mais pas besoin d’aller jusqu’en Chine pour voir Kylian Mbappé se faire attaquer. Avant la cérémonie du Ballon d’Or, Bertrand Latour, polémiste s’il en est, avait dévoilé que le capitaine des Bleus serait le « Ballon d’Or de la honte », s’il remportait cette récompense uniquement sur ses statistiques et sa campagne médiatique musclée. Des propos qui ont fait pas mal de bruit, surtout que le journaliste de Canal+ est notamment chargé des Bleus pour la chaine cryptée.

Du côté de L’Equipe, où Bertrand Latour a travaillé par le passé, cette attaque est allée beaucoup trop loin. Sébastien Tarrago a donné le fond de sa pensée et il se montre sans pitié avec son ancien collègue. « Le Ballon d’Or de la honte, et encore une fois j’adore Bertrand il le sait, c’est un ami, mais c’est la déclaration de la honte aussi dans ce cas-là. On ne peut pas se permettre de dire cela pour le coup. Comment est-il possible d’envisager que le joueur qui a porté l’Equipe de France à la Coupe du Monde d’une manière sensationnelle, le joueur qui a failli masquer les pires carences du Real Madrid, qui a été meilleur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Coupe du Monde… Comment peut-on envisager que ce soit le Ballon d’Or de la honte, ce n’est pas possible de dire des choses pareilles… On confond tout avec Kylian Mbappé, absolument tout », a déploré le journaliste de L’Equipe, pour qui il est toujours facile de taper sur les stars, et notamment un Kylian Mbappé qui se mêle parfois de l’actualité ou qui entend imposer parfois sa loi en équipe de France. Pour Sébastien Tarrago, il n’y a aucun souci à dire les vérités et à les assumer, même si Kylian Mbappé a été obligé de s’excuser pour ses propos pourtant difficiles à contester historiquement sur Mao Zedong.