L1 : Strasbourg en colle 5 à Auxerre et se relance
9e journée de Ligue 1
La Meinau
Strasbourg bat Auxerre : 5 buts à 1
Buts pour Strasbourg : Essugo (41e), Godo (55e), Harder (62e sp), Yassine (77e et 85e)
But pour Auxerre : Archer (68e)
Ce dimanche en Ligue 1, le RC Strasbourg a pulvérisé Auxerre à la Meinau. Les Alsaciens se relancent après une série difficile en championnat.
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Derniers commentaires
Le PSG envoie un message au mercato
Pourtant il y a des joueurs intéressants pour cet hiver... maza ,gavi , yoro , ganiou etc etc ....
OL - Angers : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+ 3)
Donc on peut faire une semelle sans créer de peno ... bravo les arbitres ..
OL : Fonseca au Sporting, tout le monde est d'accord pour Riolo
Tout comme celui qui déteste Saint-Etienne Marseille , le PSG, Chacun déteste qui veut comme club c' n'est pas interdit, ce n'est pas mon problème Ou tu vois de la haine dans le commentaire plus haut , si le coach peut partir avant d'être viré il a raison
OL : Fonseca au Sporting, tout le monde est d'accord pour Riolo
ta haine contre 1 club
Mbappé provoque un clash de la honte entre consultants
Kyk's a des millions de loyers gratuits dans toutes ces tetes 🤣
Ligue 1
Saison régulière
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