L1 : Strasbourg en colle 5 à Auxerre et se relance

OL : Fonseca au Sporting, tout le monde est d'accord pour Riolo

Tout comme celui qui déteste Saint-Etienne Marseille , le PSG, Chacun déteste qui veut comme club c' n'est pas interdit, ce n'est pas mon problème Ou tu vois de la haine dans le commentaire plus haut , si le coach peut partir avant d'être viré il a raison