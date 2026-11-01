OL : Un énorme coup de poker envisagé face à Angers

Situation très compliquée pour l'OL au milieu de terrain. Un petit jeune encore jamais vu pourrait avoir sa chance dès ce dimanche contre Angers.

Dans le dur au milieu de terrain, Paulo Fonseca va devoir innover pour solutionner un problème de taille. Tyler Morton, qui souffre des adducteurs est forfait. Corentin Tolisso est lui aussi douloureux même s’il s’accroche et figure dans le groupe. Khalis Merah est sollicité pour jouer plus haut, tandis que Mads Bidstrup et Noah Nartey ne répondent pas virement aux exigences de l’entraineur portugais. Une situation qui permet à un petit nouveau de poindre le bout de son nez : Cluver Sambi Mbungu.

Un gros problème à régler au milieu

Ce milieu de terrain de 17 ans fait son apparition dans le groupe professionnel, et selon Le Progrès, ce n’est peut-être pas pour faire de la figuration. A 17 ans, ce joueur arrivé en provenance du SM Caen où il n’avait pas voulu signer professionnel, évolue cette saison avec la réserve de l’OL en National 3. Il a participé à la semaine d’entrainement avec les pros, et a visiblement suffisamment convaincu Paulo Fonseca pour avoir sa chance en Ligue 1 . Au poste de milieu relayeur, il y a une place à prendre et pour Le Progrès, tout est permis avant le match face à Angers, ce dimanche à Décines.

« Désireux de brouiller les cartes sur le onze qu’il concoctera, le Portugais est resté évasif quand on lui a suggéré que Tolisso ou Nuamah pouvaient occuper ce poste. La promotion de Sambi Mbungu doit-elle être le signe qu’il faut davantage couvrir le milieu pour donner les clés du secteur offensif au capitaine, face au bloc bas du SCO ? », a livré le quotidien régional, persuadé qu’une surprise est possible dans la composition de Paulo Fonseca. Avec son effectif amoindri et l’enchainement des matchs, l’OL a en tout cas besoin d’un second souffle, et cela peut aussi passer par la réserve du club et le jeune Cluver Sambi Mbungu. Surtout qu’un match à domicile face à Angers n’est pas forcément le pire environnement pour débuter sa carrière au plus haut niveau.