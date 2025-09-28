ICONSPORT_271831_0211
Tyler Morton, l'OL est sous le choc

Malgré des contraintes et des moyens financiers limités, l’OL a réussi à attirer un joueur de Liverpool cet été. En l’espace de quelques semaines, le jeune milieu de terrain anglais Tyler Morton a conquis tout le monde à Lyon.
Recruté en provenance de Liverpool pour 13 millions d’euros cet été, Tyler Morton a été la recrue la plus onéreuse du mercato estival à l’Olympique Lyonnais. Désireux de frapper un grand coup pour renforcer son milieu de terrain, le club rhodanien a eu le nez fin en misant sur l’Anglais de 21 ans. Immédiatement adapté à sa nouvelle équipe, Tyler Morton s’est déjà imposé comme un élément incontournable du dispositif de Paulo Fonseca. Aux côtés de Tanner Tessmann et de Corentin Tolisso, il forme un trio technique, actif à la récupération et extrêmement complémentaire. Lors d'un récent sondage publié sur Foot01, nous vous avions justement demandé qui était selon vous la meilleure recrue du mercato estival à l’OL.
Le plébiscite a été incroyable pour Tyler Morton, qui a récolté 92% des suffrages sur plus de 1.000 votes. L’ancien joueur de Liverpool écrase la concurrence puisque Pavel Sulc récolte 4%, Dominik Greif 2% et Adam Karabec 1%. « L’été dernier, je n’avais pas tant de possibilités en Premier League. Venir ici était une bonne décision, je ne changerais rien aujourd’hui. J’adore être ici, j’adore les supporters, les joueurs du club. Je vis une période vraiment passionnante » expliquait il y a quelques jours la nouvelle coqueluche de l’Olympique Lyonnais, titulaire en Europa League face à Utrecht jeudi soir et qui va faire son grand retour en Ligue 1 ce dimanche contre Lille après avoir purgé un match de suspension, conséquence de son carton rouge reçu à Rennes il y a deux semaines. Un retour capital pour Paulo Fonseca, lequel a donné les clés du jeu à son nouveau prodige Anglais.
