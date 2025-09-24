OL : La Farmers League, la nouvelle star de Lyon s’étouffe

Tyler Morton a surpris tout le monde en quittant Liverpool pour la Ligue 1 et l'OL. L'Anglais ne regrette pas une seconde de rejoindre un championnat proche du niveau de la Premier League selon lui.

Limité par des moyens financiers en baisse drastique étant donnée la situation financière du club, l’Olympique Lyonnais a fait des choix osés cet été. Pour se renforcer sans se ruiner, des joueurs sont arrivés du championnat portugais ou tchèque. Un bond en avant pour les éléments concernés. Tyler Morton a plutôt fait le choix inverse, en quittant Liverpool où il avait du mal à avoir du temps de jeu, afin de rejoindre Lyon et la Ligue 1. Vu du Royaume-Uni, cela ressemble à un petit coup de frein dans la carrière du jeune anglais, qui rejoint un championnat beaucoup moins suivi.

Mais entre son temps de jeu en nette augmentation, ses débuts réussis malgré son expulsion à Rennes, et les points pris par l’OL pour le moment, tout va bien pour Tyler Morton qui avoue s’éclater à Lyon. Et le joueur cédé par Liverpool d’expliquer que la Ligue 1 n’était pas un championnat de seconde zone, avec même une intensité proche de la Premier League à ses yeux.

« En Ligue des champions, le jeu est plus technique et plus tactique, plus lent. En Championship où j’ai joué le plus souvent, c’est plus physique, et en Premier League, c’est à la fois tactique et physique, un peu comme le championnat français, qui est riche en joueurs forts physiquement, rapides, et très intelligents. C’est un championnat de haut niveau, le rythme y est aussi soutenu qu’en Premier League », a livré le milieu de terrain dans les colonnes du Progrès.

J’adore être ici, j’adore les supporters, les joueurs du club. Je vis une période vraiment passionnante - Tyler Morton

Une façon de faire comprendre que sa signature à l’OL n’est pas un frein pour la suite de sa carrière, et Morton le fait clairement savoir. « Pour se faire connaître, se développer, il faut jouer dans différents championnats, se tester. L’été dernier, je n’avais pas tant de possibilités en Premier League. Venir ici était une bonne décision, je ne changerais rien aujourd’hui. J’adore être ici, j’adore les supporters, les joueurs du club. Je vis une période vraiment passionnante », a assuré l’Anglais, qui s’est rapidement fait adopter par les supporters lyonnais avec son envie, sa qualité de passe, et son sens du jeu déjà très développé.