ICONSPORT_271831_0251
Nicolas Tagliafico

L1 : Deux Lyonnais et deux Marseillais dans l'équipe type

Ligue 129 sept. , 9:40
parCorentin Facy
2
L’équipe type de la 6e journée de Ligue 1 selon les notes de L’Equipe :
Gardien : Greif (OL)
Défenseurs : Murillo (OM), Baidoo (Lens), Diaz (Brest), Tagliafico (OL)
Milieux : Hojbjerg (OM), Lepenant (Nantes), Sangaré (Lens)
Attaquants : Donnum (TFC), Ajorque (Brest) et Labeau-Lascary (Brest)
Les notes cumulées depuis le début de la saison : 
Meilleur joueur : Malick Fofana (OL)
Meilleur gardien : Geronimo Rulli (OM)
Meilleur entraîneur : Pierre Sage (Lens)
Meilleure équipe : Olympique Lyonnais
2
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

