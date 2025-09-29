L1 : Deux Lyonnais et deux Marseillais dans l'équipe type

Entre lui, Morton, Karabec, même Sulc (qui n'a pas encore tout donné je pense), le jeune moreira très prometteur, la cellule a très très bien bossé
dit il mdr la regle n'existe plus mais compare pas une main coller au corps et une main au dessus de la tete comme c'etait le cas avec rabiot
effectivement c'est la position du corps qui compte et la bras coller et en plus il revienne a la faute d'avant
si il prend rouge la ben a chaque match ya rouge sur le joueur qui le tacle cqfd
Il faut reconnaitre que dans le foot féminin les lyonnaises sont vraiment top
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
Loading
Le @PSG_inside vire en tête 🥇 L'@OL et l'@OM_Officiel complètent le podium 🔝