Tolisso fixe le nouvel objectif de l'OL

Malgré des moyens largement revus à la baisse, l'OL réalise une saison satisfaisante pour le moment. Les Rhodaniens veulent plus que jamais se rapprocher des places de tête de la Ligue 1.

Après quelques contre-performances en Ligue 1, l' OL a retrouvé des couleurs face au FC Nantes dimanche soir au Groupama Stadium. Les hommes de Paulo Fonseca veulent finir fort leur année 2025 afin de garder en vie leur rêve d'Europe en fin de saison. Corentin Tolisso se montre d'ailleurs très ambitieux, lui qui pense qu'un vrai coup est à jouer. Au sortir de la victoire face aux Canaris, le champion du monde 2018 a même lancé un appel à ses coéquipiers de l'OL.

Tolisso a plus faim que jamais avec l'OL

Dans des propos rapportés par Le Progrès, l'ancien du Bayern Munich a en effet indiqué qu'il avait l'ambition de tout gagner jusqu'à la trêve hivernale : « On sait que si on respecte les plans du coach et si on a le bon état d’esprit, on peut gagner tous les matchs. Donc il faut que ça continue. Il n’y a de raison que ça ne marche pas si on met tout ça en place. On avait vu les résultats de Strasbourg, Rennes et Monaco, qui a gagné contre Paris. Il fallait donc vraiment qu’on gagne contre Nantes pour rester dans la course aux premières places. Ça fait du bien. On n’est pas distancés, il faudra continuer jusqu’à la trêve pour aller le plus haut possible ».

Avant la trêve hivernale, l'Olympique Lyonnais aura encore deux matchs à disputer en Ligue 1. Et deux matchs qui sont très abordables sur le papier, puisque les Gones iront à Lorient avant de recevoir Le Havre. Entre temps, les Lyonnais auront un match de Ligue Europa à disputer contre les Go Ahead Eagles. Et il ne sera pas à prendre à la légère.