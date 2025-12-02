ICONSPORT_278337_0108

OL : Le rêve fou d'Aulas enfin réalisé en 2026 ?

Malgré un mercato dévastateur l’été dernier avec de nombreux départs, l’OL réalise un excellent début de saison. A tel point que l’équipe de Paulo Fonseca peut rêver d’un exploit monumental en Europa League.
Sixième de Ligue 1 avec seulement deux points de retard sur le quatrième, l’Olympique Lyonnais réalise un excellent début de saison. L’équipe de Paulo Fonseca a subi quelques contre-performances au coeur de l’automne, rien d’illogique au vu des nombreux départs lors du mercato hivernal. Mais la semaine dernière a été positive pour l’OL avec une victoire en Europa League contre le Maccabi Tel Aviv et un succès face à Nantes en Ligue 1.
De quoi aborder la dernière ligne droite de l’année 2025 avec confiance et ambition pour le club rhodanien, qui peut rêver en grand pour la suite de la saison. C’est en tout cas l’avis d’Emmanuel Petit, lequel pense que l’OL a toutes les cartes en main pour réaliser quelque chose d'énorme 2026. Un sacre de l’ancien club de Jean-Michel Aulas en Europa League est par exemple tout-à-fait envisageable selon le champion du monde 1998.
« C'est une équipe qui joue avec une telle insouciance et on voit que les joueurs prennent du plaisir sur le terrain. Le public revient en masse au stade. On sent vraiment une émulation entre les joueurs et un désir de performer. Et pourtant, je ne vais pas mentir, il y a beaucoup de joueurs, je ne sais pas d'où ils viennent. Je ne les connais pas vraiment, mais ils ont un énorme désir. Ils ont tous envie de performer à Lyon. Avant, on ne parlait que des coulisses à Lyon » estime Emmanuel Petit sur Madeinfoot avant de conclure.

L'OL favori en Europa League ?

« Aujourd'hui, on ne parle que du terrain et des performances. Donc, c'est pour moi le meilleur signe que ça va bien. Je pense que Lyon est capable de faire quelque chose d'énorme cette saison. À la fois se qualifier en Ligue des Champions et pourquoi pas aller gagner un trophée » a analysé l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de l’AS Monaco, lequel est convaincu que l’OL peut faire l’énorme coup de la saison avec une victoire finale en Europa League. Un objectif qui faisait tellement rêver Jean-Michel Aulas, pour qui gagner une Coupe d'Europe était son grand rêve quand il dirigeait Lyon. S'il est toujours proche du club rhodanien, JMA a désormais d'autres objectifs personnels avec la Mairie de Lyon dans le viseur pour 2026 également. 
Loading