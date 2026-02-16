OL : Tolisso et Deschamps, il vide son sac

Corentin Tolisso a libéré l'OL dimanche soir lors du match contre Nice, et à 31 ans le capitaine de Lyon peut ouvertement prétendre à une place en équipe de France. Didier Deschamps est de nouveau dans le viseur.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais pestent contre le sélectionneur national, lequel n'a plus convoqué Corentin Tolisso depuis le 28 juin 2021 et le huitième de finale de l'Euro perdu contre la Suisse. Même si l'expérimenté joueur de l'OL a connu un trou d'air dans sa carrière, il a rectifié le tir et réussit des prestations plus que convaincantes sous les ordres de Paulo Fonseca. Largement impliqué dans l'incroyable série de l'OL, Coco Tolisso tape donc de plus en plus fort à la porte des Bleus, alors que le Mondial se profile. Pour l'instant, Didier Deschamps est sourd à tout cela, mais là où certains auraient de la rancoeur, le capitaine de l'Olympique Lyonnais y voit une source de motivation. Après la victoire contre Nice, qui solidifie la position de l'OL sur le podium de Ligue 1, Corentin Tolisso a évoqué clairement l'équipe de France.

Tolisso donne tout et attend la liste de Deschamps

Avouant avoir toujours les Bleus dans un coin de la tête, Corentin Tolisso veut tout donner avec l'Olympique Lyonnais afin de n'avoir aucun regret. « Moi je ne me prends pas la tête, au quotidien je fais tout à 100% à chaque match. Dans les matchs, je me donne à fond. Le plus important, c'est d'avoir zéro regret. Demain j’y vais, tant mieux. Si je n'y vais pas, je ne veux pas avoir de regret et je me dirai que j'ai tout fait. Le plus important pour moi, c'est vraiment de travailler à fond pour que, lorsque la liste sortira, je me dise « écoute, tu as tout fait, tu ne peux pas t'en vouloir. C’est comme ça, il y a des choix qui sont faits ». En tout cas, je me donne les moyens pour y arriver », a confié le joueur lyonnais au micro de RMC.

Présent au micro de l'After, Samuel Umtiti, qui a côtoyé Corentin Tolisso dès son plus jeune âge à l'Olympique Lyonnais, semble d'une confiance toute relative à l'idée de voir Didier Deschamps rappeler le milieu de terrain. « Tu as tes objectifs en tête, il faut vraiment que tu fasses comme tu es en train de faire chaque semaine, montrer de quoi tu es capable. Ensuite, si tu arrives à avoir cette convocation, ce sera mérité. Si elle ne vient pas, au moins tu auras fait tout le nécessaire », explique l'ancien défenseur de l'OL. Didier Deschamps va désormais devoir trancher, et surtout assumer son choix.