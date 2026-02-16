ICONSPORT_282400_0261
Eric Chelle

OM : Eric Chelle en pole à Marseille !

OM16 févr. , 8:00
parClaude Dautel
2
L'OM se cherche un nouvel entraîneur, mais après le départ fracassant de Medhi Benatia, la piste Habib Beye a pris du plomb dans l'aile. Le nom d'Eric Chelle est de nouveau évoqué.
Les supporters de l'Olympique de Marseille ont passé un sale week-end. Moins de 24 heures après le nul concédé à la dernière seconde contre Strasbourg, ils ont en effet appris que Medhi Benatia, épargné par les banderoles du Vélodrome, avait décidé de quitter le club phocéen. Tout cela quelques jours seulement après le départ de Roberto De Zerbi, et au moment où L'Equipe affirme qu'une réunion entre Medhi Benatia et Habib Benatia était programmée ce lundi pour finaliser sa signature. La venue de l'ancien coach du Stade Rennais est donc sur la sellette, Libération allant même jusqu'à dire que c'était un dossier à oublier. Sans entraîneur au moment où l'OM doit impérativement enchaîner des victoires, Pablo Longoria va devoir régler tout cela seul. Et ce lundi, le nom d'Eric Chelles revient avec insistance.

L'OM a relancé Eric Chelle

L'actuel sélectionneur du Nigéria avait déjà été cité comme une piste très chaude pour l'Olympique de Marseille la semaine passée. Mais c'était avant que le dossier Habib Beye soit poussé sur le devant de la scène, notamment grâce à la proximité entre l'ancien consultant de Canal+ et Medhi Benatia. Même si tout n'est pas terminé, le compte Massilia Zone affirme de son côté que Federico Balzaretti, qui est l'adjoint de Benatia, a relancé les discussions avec Eric Chelles ces dernières heures. Un an après avoir pris les commandes des Super Eagles, l'entraîneur de 48 ans pourrait donc débarquer à Marseille pour réussir à sauver ce qui peut encore l'être. Il y a quelques semaines, au micro de RMC, Eric Chelles avait d'ailleurs évoqué l'OM, montrant qu'il suivait de près le club phocéen.

Abardonado prolongé quelques matchs ?

Mais à ce stade, et pour se donner du temps, L'Equipe et La Provence précisent que Pablo Longoria pourrait se donner encore un peu de temps en prolongeant un peu l'intérim de Jacques Abardonado. Il est vrai qu'agir dans l'urgence n'est pas toujours une bonne solution, surtout du côté de Marseille où les supporters exigent des résultats et vite. Les prochaines 48 heures seront donc décisives, alors même que l'avenir de Pablo Longoria à l'OM est loin d'être assuré.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_312883_0038
OM

Canal+ révèle l’erreur de Benatia qui a tué l’OM

ICONSPORT_342826_0191
OL

OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

l idylle de patrick vieira en italie iconsport 259469 0025 395444
FC Nantes

Nantes : La rumeur Patrick Vieira enfle

ICONSPORT_339202_0270
Ligue 1

L1 : Rennes et Lens en forme dans l’équipe-type

Fil Info

16 févr. , 10:30
Canal+ révèle l’erreur de Benatia qui a tué l’OM
16 févr. , 10:00
OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon
16 févr. , 9:40
Nantes : La rumeur Patrick Vieira enfle
16 févr. , 9:20
L1 : Rennes et Lens en forme dans l’équipe-type
16 févr. , 9:00
OM : Frank McCourt ne vendra pas Marseille !
16 févr. , 8:40
Le PSG peut tout perdre, Luis Enrique sous pression
16 févr. , 8:20
OL : Tolisso et Deschamps, il vide son sac
16 févr. , 7:00
TV : Monaco - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

Ca s'appelle un jeu d'équipe et non un jeu d'égo surdimensionné où chaque joueur essaye de tirer la couette à lui. Le principe du foot quoi en somme ... On le voit sur le terrain, les mecs se dépouille et viennent aider si le collègue est en difficulté.

OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

Plus ça va moins je m'explique comment cette équipe peut tourner. Ca confine à la magie. Des joueurs pas top, un effectif limité, beaucoup de très jeunes et a chaque match ça bricole a cause des blessés et des suspendus, ça dépasse l'entendement.

OL : Tolisso et Deschamps, il vide son sac

Tu t’y connais hein…

OL : Tolisso et Deschamps, il vide son sac

et ta prof de français elle est d' accord avec toi? ptin de kassos. l' école est obligatoire apres le CE1 t' es au courant.....

OM : Frank McCourt ne vendra pas Marseille !

mdrr. et Textor il faisait quoi? fere la avec tes conneries, alors que ne sait rien ce qui se passe a l OM. arrete Foot01

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading