OM : Eric Chelle en pole à Marseille !

L'OM se cherche un nouvel entraîneur, mais après le départ fracassant de Medhi Benatia, la piste Habib Beye a pris du plomb dans l'aile. Le nom d'Eric Chelle est de nouveau évoqué.

L'OM a relancé Eric Chelle

Massilia Zone affirme de son côté que Federico Balzaretti, qui est l'adjoint de Benatia, a relancé les discussions avec Eric Chelles ces dernières heures. Un an après avoir pris les commandes des Super Eagles, l'entraîneur de 48 ans pourrait donc débarquer à Marseille pour réussir à sauver ce qui peut encore l'être. Il y a quelques semaines, au micro de RMC, Eric Chelles avait d'ailleurs évoqué l'OM, montrant qu'il suivait de près le club phocéen.

Abardonado prolongé quelques matchs ?

Mais à ce stade, et pour se donner du temps, L'Equipe et La Provence précisent que Pablo Longoria pourrait se donner encore un peu de temps en prolongeant un peu l'intérim de Jacques Abardonado. Il est vrai qu'agir dans l'urgence n'est pas toujours une bonne solution, surtout du côté de Marseille où les supporters exigent des résultats et vite. Les prochaines 48 heures seront donc décisives, alors même que l'avenir de Pablo Longoria à l'OM est loin d'être assuré.