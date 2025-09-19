ICONSPORT_253092_0057 (1)
L'Olympique Lyonnais a tourné la page John Textor, en espérant surtout que l'homme d'affaires américain ne reviendra plus jamais dans la capitale des Gaules. C’est désormais sur toute la planète que Textor s'est fait des ennemis.
L'OL version Paulo Fonseca paie encore sportivement l'ardoise laissée par John Textor, puisque Lyon n'a pas réussi à faire le mercato attendu. Mais au moins tout cela a le mérite d'appartenir au passé, Michele Kang ayant pris le pouvoir lors du passage en appel devant la DNCG. Une décision dont les supporters de l'OL se félicite quotidiennement tant la femme d'affaires a ramené de la sérénité à Lyon. Mais, comme John Textor a toujours des billes dans Eagle Football, les habitués du Groupama Stadium regardent ce que ce dernier fait du côté de Botafogo. Et c'est une évidence, au Brésil aussi, c'est la descente aux enfers pour Textor.

Textor bientôt viré du Brésil ?

Alors que sportivement tout allait bien l'an passé pour Botafogo, vainqueur de la Cope Libertadores en 2024 et qualifié pour le dernier Mondial des clubs avec une victoire contre le PSG, John Textor est également rattrapé par la situation financière du club brésilien. Et si pendant longtemps les fans de Botafogo ont tout pardonné à l'Américain, ce n'est plus le cas. Face à la faillite qui se profile, John Textor se fait même dézinguer par les journalistes et influenceurs qui entourent son équipe.
Pour preuve,  @CanalESolitaria, compte X qui suit l'actualité de Botafogo et a une grosse popularité auprès des supporters, est déchaîné contre John Textor. « Botafogo mérite tout ce qui se passe en 2025, mais ce sont nous, les supporters, qui ne méritons pas d'être traités comme des imbéciles dans une année qui aurait dû être une année de stabilité et de paix. John Textor était un idiot. Il gérait les situations comme un idiot. Il était arrogant comme un idiot. C'est nous qui payons », lance le média spécialisé. Visiblement, la magie Textor ne fonctionne plus non plus au Brésil. 
