20 boulettes, John Textor avoue tout

En difficulté avec son club de Botafogo, John Textor a su reconnaître ses erreurs cette saison avec le club brésilien. L’ancien président de l’Olympique Lyonnais a par ailleurs usé d’humour pour évoquer son bilan à la tête d’un club. Pour rappel l’Américain a été forcé de quitter l’hexagone cet été.

Il est l’un des responsables de la chute de l’Olympique Lyonnais. John Textor a précipité l’un des historiques du football français à l'article de la mort. Mais cet été, la DNCG a forcé la main au propriétaire américain. Avec une relégation administrative en Ligue 2, Textor a quitté son poste de président de l’Olympique Lyonnais. L’homme de 59 ans a rejoint le Brésil pour s’occuper de Botafogo. L’Américain n’a pas eu le même succès que l’an passé. Vainqueur en 2024 de la Copa Libertadores avec le club brésilien, Textor vit une succession d’échecs en 2025. À la fin du mois d’août, Botafogo a été éliminé dès les huitièmes de finale par le club de Liga Deportiva Universitaria de Quito, un club équatorien.

Textor ne veut pas y passer la nuit

Ce vendredi, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais a donné une interview au média brésilien Globo Esporte. John Textor a fait le bilan reconnaissant une vingtaine d’erreurs commises avec le club brésilien. « J'ai une liste de 20 erreurs que j'ai commises, que nous avons commises. Facile, non ? Nous avons été éliminés prématurément de la Libertadores, de la Coupe du Brésil. Nous avons échoué dans notre objectif principal : remporter des Coupes, » explique-t-il. L’Américain ne veut pas s’attarder sur toutes ses erreurs commises par le passé. « Il nous reste encore beaucoup à jouer cette année. Ces gars sont fiers. Nous allons offrir quelque chose de bien aux supporters cette année. Je ne vais pas énumérer toutes mes erreurs où on serait là toute la nuit, » ajoute-t-il. Un échec de plus en 2025 après la gestion de l’Olympique Lyonnais jusqu’à son éviction.