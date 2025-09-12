ICONSPORT_265299_0156

20 boulettes, John Textor avoue tout

OL12 sept. , 17:30
parNathan Hanini
En difficulté avec son club de Botafogo, John Textor a su reconnaître ses erreurs cette saison avec le club brésilien. L’ancien président de l’Olympique Lyonnais a par ailleurs usé d’humour pour évoquer son bilan à la tête d’un club. Pour rappel l’Américain a été forcé de quitter l’hexagone cet été.
Il est l’un des responsables de la chute de l’Olympique Lyonnais. John Textor a précipité l’un des historiques du football français à l'article de la mort. Mais cet été, la DNCG a forcé la main au propriétaire américain. Avec une relégation administrative en Ligue 2, Textor a quitté son poste de président de l’Olympique Lyonnais. L’homme de 59 ans a rejoint le Brésil pour s’occuper de Botafogo. L’Américain n’a pas eu le même succès que l’an passé. Vainqueur en 2024 de la Copa Libertadores avec le club brésilien, Textor vit une succession d’échecs en 2025. À la fin du mois d’août, Botafogo a été éliminé dès les huitièmes de finale par le club de Liga Deportiva Universitaria de Quito, un club équatorien.

Textor ne veut pas y passer la nuit

Ce vendredi, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais a donné une interview au média brésilien Globo Esporte. John Textor a fait le bilan reconnaissant une vingtaine d’erreurs commises avec le club brésilien.  « J'ai une liste de 20 erreurs que j'ai commises, que nous avons commises. Facile, non ? Nous avons été éliminés prématurément de la Libertadores, de la Coupe du Brésil. Nous avons échoué dans notre objectif principal : remporter des Coupes, » explique-t-il. L’Américain ne veut pas s’attarder sur toutes ses erreurs commises par le passé. « Il nous reste encore beaucoup à jouer cette année. Ces gars sont fiers. Nous allons offrir quelque chose de bien aux supporters cette année. Je ne vais pas énumérer toutes mes erreurs où on serait là toute la nuit, » ajoute-t-il. Un échec de plus en 2025 après la gestion de l’Olympique Lyonnais jusqu’à son éviction. 

Ligue 1

14 septembre 2025 à 20:45
Rennes
20:45
Olympique Lyonnais
Derniers commentaires

Grand ami de Rowe, Rabiot balance un tacle à l’OM

Tu dois dire quoi de la gestion de ton ancien joueur de tennis 🤣

Grand ami de Rowe, Rabiot balance un tacle à l’OM

D'accord avec ton analyse.

Samuel Umtiti arrive à Lyon pour une grande annonce

Putain, la chance...!!

80 ME perdus, le Barça victime d’un énorme vol

bha faut surtt revenir a des prix normaux, le cout de fsbrication dépasse pas 5€ et ils le vendent 120-150€

OM-PSG : Luis Enrique prépare des surprises

C'est sûr c'est l'occasion pour eux de briller et de prouver qu'ils meritent plus fe temps de jeu. Un mal pour un bien en quelques sortes.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

