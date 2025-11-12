ICONSPORT_253092_0057 (1)
John Textor

Textor en Angleterre, les Lyonnais les terrorisent

OL12 nov. , 10:30
parQuentin Mallet
0
Depuis son départ de l'organigramme de l'Olympique Lyonnais, John Textor tente de faire son retour en Angleterre. Après avoir manqué de racheter Wolverhampton, l'ex cow-boy de la Ligue 1 est tourné vers la D2, au grand désarroi des supporters de deux clubs visés.
Le nom de John Textor est désormais bien familier dans le paysage footballistique mondial. Propriétaire sous le feu des critiques à Botafogo, il a démissionné l'été dernier de ses fonctions de président de l'Olympique Lyonnais mais aussi d'Eagle Football Group, anciennement OL Groupe. Son passage très remarqué en France n'est clairement pas passé inaperçu outre-Manche, alors qu'il a vendu cet été ses parts dans Crystal Palace (43%) contre 215 millions d'euros.

Lire aussi

OL : L'Equipe accusé d'avoir protégé John TextorOL : L'Equipe accusé d'avoir protégé John Textor
Textor offre 170ME cash pour acheter le dernier de Premier LeagueTextor offre 170ME cash pour acheter le dernier de Premier League
Avec cet argent, John Textor a bien l'intention de revenir dans le football britannique. Après s'être fait recaler par Wolverhampton en Premier League, le voilà qu'il tente de mettre un pied en deuxième division britannique, avec Sheffield Wednesday et Derby County dans son viseur. Deux clubs aux supporters particulièrement inquiets devant une telle éventualité.

John Textor inquiète les supporters de Sheffield et Derby

Comme l'explique Football League World, les supporters de Sheffield Wednesday et de Derby County espèrent avec force que leur club ne tombera pas entre les filets de la multipropriété. Ces derniers estiment que les controverses autour de John Textor ont très largement montré les limites de ce système et ils ne veulent pas que des clubs aussi mythiques du football anglais ne se retrouvent à pâtir des mêmes vices que l'OL avant. Ces derniers pensent notamment au RC Strasbourg, club historique du championnat de France qui n'est désormais considéré que comme le jouet de Chelsea via BlueCo.
Les protestations des supporters strasbourgeois et Lyonnais donnent d'ailleurs un exemple parlant de ce qu'ils pourraient vivre. Les supporters de Sheffield viennent enfin de sortir des griffes de Dejphon Chansiri, l'ancien propriétaire (2015-2025) qui a mis le club dans une situation très précaire, tout comme ceux de Derby qui ont traversé des dernières années particulièrement délicates. En tout cas, en ces terres, John Textor, qui laisse les traces d'un passage sulfureux à l'OL, n'est pas le bienvenu.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276316_0011
Equipe de France

EdF : Deschamps est un génie, il exige une statue

ICONSPORT_275433_0170
OM

L'OM peut s'offrir le Sergio Busquets belge pour 20ME

ICONSPORT_274509_0028 (1)
PSG

« Barcola est à 50% » : Un proche alerte le PSG

Fil Info

11:30
EdF : Deschamps est un génie, il exige une statue
11:00
L'OM peut s'offrir le Sergio Busquets belge pour 20ME
10:00
« Barcola est à 50% » : Un proche alerte le PSG
9:30
L'ASSE c'est mythique, un joueur en rêve déjà
9:00
Endrick à Lyon, l'OL lui cherche déjà un logement
8:40
PSG : Nasser Al-Khelaïfi prépare un coup génial
8:20
OM : Guardiola veut De Zerbi à Manchester City
8:00
L1 : L'OL volé de 3 points, un secret révélé

Derniers commentaires

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

le rapport avec la possession ? aucun comment se cacher derriere une chose qui n'a rien a voir

L'OM peut s'offrir le Sergio Busquets belge pour 20ME

Mais même ca ca suffit pas. Qu'on arrête de sortir des noms c'est tout.

L1 : L'OL volé de 3 points, un secret révélé

Le ballon est même légèrement dévié !

La Juve propose un échange insolite à l'OM

Ca serait une énorme connerie.

L1 : L'OL volé de 3 points, un secret révélé

sur mayulu ? mdr il n'y a jamais faute et si faute il y a elle est pour lyon arreter d'inventer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading