Textor en Angleterre, les Lyonnais les terrorisent

Depuis son départ de l'organigramme de l'Olympique Lyonnais, John Textor tente de faire son retour en Angleterre. Après avoir manqué de racheter Wolverhampton, l'ex cow-boy de la Ligue 1 est tourné vers la D2, au grand désarroi des supporters de deux clubs visés.

Le nom de John Textor est désormais bien familier dans le paysage footballistique mondial. Propriétaire sous le feu des critiques à Botafogo, il a démissionné l'été dernier de ses fonctions de président de l' Olympique Lyonnais mais aussi d'Eagle Football Group, anciennement OL Groupe. Son passage très remarqué en France n'est clairement pas passé inaperçu outre-Manche, alors qu'il a vendu cet été ses parts dans Crystal Palace (43%) contre 215 millions d'euros.

Avec cet argent, John Textor a bien l'intention de revenir dans le football britannique. Après s'être fait recaler par Wolverhampton en Premier League , le voilà qu'il tente de mettre un pied en deuxième division britannique, avec Sheffield Wednesday et Derby County dans son viseur. Deux clubs aux supporters particulièrement inquiets devant une telle éventualité.

John Textor inquiète les supporters de Sheffield et Derby

Comme l'explique Football League World, les supporters de Sheffield Wednesday et de Derby County espèrent avec force que leur club ne tombera pas entre les filets de la multipropriété. Ces derniers estiment que les controverses autour de John Textor ont très largement montré les limites de ce système et ils ne veulent pas que des clubs aussi mythiques du football anglais ne se retrouvent à pâtir des mêmes vices que l'OL avant. Ces derniers pensent notamment au RC Strasbourg, club historique du championnat de France qui n'est désormais considéré que comme le jouet de Chelsea via BlueCo.

Les protestations des supporters strasbourgeois et Lyonnais donnent d'ailleurs un exemple parlant de ce qu'ils pourraient vivre. Les supporters de Sheffield viennent enfin de sortir des griffes de Dejphon Chansiri, l'ancien propriétaire (2015-2025) qui a mis le club dans une situation très précaire, tout comme ceux de Derby qui ont traversé des dernières années particulièrement délicates. En tout cas, en ces terres, John Textor, qui laisse les traces d'un passage sulfureux à l'OL, n'est pas le bienvenu.