Textor offre 170ME cash pour acheter le dernier de Premier League

Loin de l'Olympique Lyonnais, John Textor n'a pas fini de faire parler de lui. The Athletic révèle ce lundi que l'homme d'affaires américain a fait une offre pour racheter Wolverhampton, actuel dernier de Premier League.

. De son côté, l'ancien boss de l'Olympique Lyonnais n'a pas souhaité commenter cette information, laquelle risque cependant de se heurter à la réalité. Tandis qu'il se débat du côté de Botafogo avec certains de ses partenaires financiers, John Textor n'est pas du tout décidé à tourner le dos au football, et encore moins l'Europe. Même s'il n'est plus en tête de gondole à Lyon, celui qui a racheté l'OL à Jean-Michel Aulas il y a trois ans, souhaite désormais acquérir le club de Wolverhampton, lequel appartient actuellement à Fosun International. Le groupe privé chinois avait fait l'acquisition des Wolves en 2016 pour une cinquantaine de millions d'euros, et pour convaincre ces derniers de lui céder le club, John Textor offre 170 millions d'euros en cash, plus des actions à hauteur de 300 millions d'euros révèle le très bien informé média The Athletic De son côté, l'ancien boss de l'Olympique Lyonnais n'a pas souhaité commenter cette information, laquelle risque cependant de se heurter à la réalité.

Textor empile les contentieux

En effet, même si John Textor fait preuve d'une pugnacité que personne ne peut lui retirer, dans le même temps l'homme d'affaires américain empile les contentieux. Et Matt Slatter, le journaliste qui a travaillé sur le possible rachat du 20e de Premier League, estime qu'un dossier pourrait mettre un terme aux ambitions de Textor, c'est celui qui l'oppose à Iconic Sports Eagle Investment, partenaire de l'Américain qui lui réclame désormais 93 millions de dollars et qui a déjà obtenu une première décision de justice favorable. Pour notre confrère de The Ahtletic, il semble peu probable que l'offre pour Wolverhampton ira au bout, mais cela ne va pas anéantir John Textor, lequel a d'autres idées. En effet, l'homme d'affaires travaille également sur le rachat possible de Charlton Athletic, Derby County, Queens Park Rangers, Sheffield Wednesday ou Watford. Le feuilleton John Textor est donc loin d'être terminé.