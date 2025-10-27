ICONSPORT_265299_0015
John Textor

Textor offre 170ME cash pour acheter le dernier de Premier League

OL27 oct. , 14:40
parClaude Dautel
0
Loin de l'Olympique Lyonnais, John Textor n'a pas fini de faire parler de lui. The Athletic révèle ce lundi que l'homme d'affaires américain a fait une offre pour racheter Wolverhampton, actuel dernier de Premier League.
Tandis qu'il se débat du côté de Botafogo avec certains de ses partenaires financiers, John Textor n'est pas du tout décidé à tourner le dos au football, et encore moins l'Europe. Même s'il n'est plus en tête de gondole à Lyon, celui qui a racheté l'OL à Jean-Michel Aulas il y a trois ans, souhaite désormais acquérir le club de Wolverhampton, lequel appartient actuellement à Fosun International. Le groupe privé chinois avait fait l'acquisition des Wolves en 2016 pour une cinquantaine de millions d'euros, et pour convaincre ces derniers de lui céder le club, John Textor offre 170 millions d'euros en cash, plus des actions à hauteur de 300 millions d'euros révèle le très bien informé média The Athletic. De son côté, l'ancien boss de l'Olympique Lyonnais n'a pas souhaité commenter cette information, laquelle risque cependant de se heurter à la réalité.

Textor empile les contentieux 

En effet, même si John Textor fait preuve d'une pugnacité que personne ne peut lui retirer, dans le même temps l'homme d'affaires américain empile les contentieux. Et Matt Slatter, le journaliste qui a travaillé sur le possible rachat du 20e de Premier League, estime qu'un dossier pourrait mettre un terme aux ambitions de Textor, c'est celui qui l'oppose à Iconic Sports Eagle Investment, partenaire de l'Américain qui lui réclame désormais 93 millions de dollars et qui a déjà obtenu une première décision de justice favorable. Pour notre confrère de The Ahtletic, il semble peu probable que l'offre pour Wolverhampton ira au bout, mais cela ne va pas anéantir John Textor, lequel a d'autres idées. En effet, l'homme d'affaires travaille également sur le rachat possible de Charlton Athletic, Derby County, Queens Park Rangers, Sheffield Wednesday ou Watford. Le feuilleton John Textor est donc loin d'être terminé.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275095_0135
OL

« Merci Deschamps pour Tolisso » : Riolo heureux pour l'OL

ICONSPORT_274587_0014
OM

OM : Ce joueur « un peu fou » fait trembler Marseille

Pierre-Antoine Diatta
OL

L'OL confirme le prêt d'une pépite sénégalaise

ICONSPORT_272604_0138
PSG

Une pépite de Ligue 1 risque d’échapper au PSG

Fil Info

19:00
« Merci Deschamps pour Tolisso » : Riolo heureux pour l'OL
18:30
OM : Ce joueur « un peu fou » fait trembler Marseille
18:03
L'OL confirme le prêt d'une pépite sénégalaise
18:00
Une pépite de Ligue 1 risque d’échapper au PSG
17:40
L'Equipe dément le limogeage d'Habib Beye
17:20
Un joueur de Nantes percuté par un chauffeur ivre
17:00
Gros clash à Rennes, Seko Fofana est convoqué
16:02
L'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs mois
15:30
Rennes : Samba dément avoir lâché Habib Beye

Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique rapporte 75ME à Paris

pas cher du tout pour le meilleur lateral gauche du monde,esperons lui une carriere a la marcelo

OL-RCSA : Strasbourg crie au scandale contre l'arbitrage

Tu sais quoi Flaque d'eau? Gode blesse you, you et les deux tanches Kvara et Dija.... un gros gode... Plein le dos de ce site ou les trolls s'en donnent à cœur joie sans risque de sanction...

L'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs mois

Comme Anthony Lopes durant des années, et pour lui vous trouviez toujours des excuses

L'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs mois

Comment tu veux protéger un joueur ? A moins de leur coller des protections spéciales ou d'inclure une règle qui interdirait de les toucher il y aura toujours un risque sur un appui loupé pu un tacle maitrisé ou non

L'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs mois

Si l'arbitre siffle et que l'attaquant marque, le but n'est pas validé. Mais quand il y a une grosse faute qui mérite une sanction, elle est sanctionnée même si l'arbitre a déjà sifflé. Apprend le foot et les règles avant de venir commenter et écrire n'importe quoi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading