ol john textor vire de partout il est ecoeure iconsport 265299 0156 398513

Botafogo surendetté, Textor fuit le plus loin possible

OL01 nov. , 21:30
parEric Bethsy
Ecarté de la présidence de l’Olympique Lyonnais, John Textor refait des siennes au Brésil. Botafogo accumule les dettes, notamment auprès de ses joueurs. Et pendant ce temps-là, son propriétaire américain ne donne aucune nouvelle et tente de racheter un club en Angleterre.
Lorsque le nom de John Textor apparaît dans l’actualité, c’est rarement pour évoquer de bonnes nouvelles. L’Olympique Lyonnais en sait quelque chose après les graves problèmes rencontrés sous les ordres de l’Américain. Cet été, le club rhodanien a dû attendre la mise à l’écart de son ancien président pour convaincre la DNCG de sa capacité financière à rester en Ligue 1. L’homme d’affaires aurait pu s’arrêter là. Mais ses « exploits » continuent du côté de Botafogo.
Son club au Brésil accumule les dettes et doit notamment de l’argent à ses propres joueurs. Le vestiaire, qui a certes reçu ses salaires, attend toujours le versement correspondant aux primes du Mondial des clubs. Les dirigeants du club basé à Rio tentent de trouver des solutions et espèrent que les joueurs accepteront des paiements échelonnés. Mais l’autre problème souligné par O Globo, c’est que Botafogo a d’autres dettes plus importantes et que le club est incapable de les payer. Dans l’attente d’un versement de la part de John Textor, la formation auriverde n’a pas de nouvelles de la part de son actionnaire majoritaire.

Textor offre 170ME cash pour acheter le dernier de Premier LeagueTextor offre 170ME cash pour acheter le dernier de Premier League
Ce n’est pas vraiment étonnant dans la mesure où ce dernier est actuellement occupé en Angleterre. Comme indiqué cette semaine, le dirigeant, lui-même endetté auprès de son principal prêteur Ares, a formulé une offre pour le rachat de Wolverhampton. On parle d’une proposition à près de 470 millions d’euros afin d’acquérir l’actuelle lanterne rouge de Premier League. Compte tenu de sa situation financière et de sa réputation, l’ancien actionnaire de Crystal Palace risque de présenter un dossier bancal.
