Real Madrid : Mbappé et Vinicius font scandale

Real Madrid : Mbappé et Vinicius font scandale

Liga
parClaude Dautel
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Le début de saison du Real Madrid a mis en colère les supporters du club, mais aussi les nombreux journalistes et consultants qui suivent les Merengue. Kylian Mbappé et Vinicius Jr sont encore une fois pointés du doigt ce samedi.
La défaite du Real face à l'Atlético de Madrid juste avant la trêve internationale a probablement compromis les espoirs du club de Florentino Perez dans la course au titre en Liga. En effet, après seulement sept journées de championnat, Kylian Mbappé et ses coéquipiers comptent déjà six points de retard sur Barcelone, sachant que le 25 octobre prochain, le Real Madrid se déplacera au Camp Nou pour le premier classico de la saison. Pour Angel Rodríguez, célèbre journaliste espagnol, qui s'exprimait sur la chaîne YouTube de Sioro Lopez, un autre fameux journaliste, deux joueurs madrilènes sont coupables dans cette période sombre traversée par les Merengue, Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Et notre confrère n'y est pas allé de main morte contre les deux stars madrilènes.

Les joueurs font la loi à Madrid

« Les joueurs sont aux commandes au Real Madrid depuis longtemps. Il n'y a plus un seul joueur du profil de Sergio Ramos, Nacho ou Dani Carvajal. Ils sont tous partis, et les Vinicius, les Mbappé et d'autres ont pris le contrôle du club. Ce sont des joueurs qui ne sont pas capables de diriger car ils pensent plus à leurs propres intérêts qu'au bien commun, au bien de l'équipe. Pour moi, il n'a pas assez de personnalité pour être le capitaine du Real Madrid ou pour crier quelques fois dans ce vestiaire... », fulmine le journaliste, qui ne croit pas que la venue de José Mourinho changera grand-chose.
Pour Angel Rodriguez, le mal est désormais trop profond pour que le Special One réussisse un miracle. José Mourinho devra composer avec une situation dont il a hérité, et qu'il ne parviendra pas à corriger, comme on le constate déjà après seulement quelques matchs de Liga. Reste à savoir si malgré tout, le Real Madrid arrivera à faire bonne figure en Ligue des champions où un nouvel échec pourrait tout de même faire exploser la cocotte-minute, les supporters du géant espagnol ayant déjà perdu patience.

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IL évident que non seulement Rui Pinto s'attaquait à un très gros club et en plus à un pays très riche. Si City sans sort sans trop de mal, il n'aura rien. SI City descend en Championship ou plus bas et qu'il est oblige soit vendre le club et les joueurs, il sera évident qu'il risquera gros, très gros.

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