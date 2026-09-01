OL : Tagliafico n’ira pas à l’Atlético

OL : Tagliafico n’ira pas à l’Atlético

OL01 sept. , 23:20
parGuillaume Conte
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Faute d’avoir pu atteindre ses objectifs financiers sur ce mercato, l’Atlético de Madrid a prévenu l’OL que le recrutement de Nicolas Tagliafico ne se ferait pas. Le latéral argentin, qui devait libérer de la place sur le plan financier, avait déjà vu la Juventus fermer la porte, et il devrait donc rester à Lyon cette saison. A moins qu’une porte de sortie soit trouvée dans un championnat plue exotique, sachant que l’ancien de l’Ajax Amsterdam n’a plus vraiment la tête à l’OL ces derniers temps.
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OL : Fofana signera mercredi à Sunderland pour 30 ME

MJL la saison dernière il arrive pas à faire partir les indésirables derrière il Vend Mikautadze a la dernière Minute et il fait un panic buy sur Satriano Cette Saison c’est la Même Musique il a vendu personne derrière il Panique il vend Fofana a la dernière Minutes à un prix en dessous du Marché et il échoue sur sa piste du Mercato Faut en Parler MLJ il est doué pour trouver un ou deux Jeunes mais dans ensemble y’a beaucoup échecs un Mercato pas du tout anticipé du mal à faire partir les indésirables

OM : Genesio sur le départ, la crainte grandit à Marseille

Je ne vois pas Genesio partir. Par principe il restera cette saison sauf si on le vire. Au delà, ça l'avenir nous le dira. Les rats quittent le navire, et si le bateau est certes plein de rats, lui n'en est pas un et il restera cette saison même si le bateau coule.

OL : Malick Fofana a choisi Sunderland, « fin de l’histoire »

Monte une association de victime !! 🖕

OM : Genesio sur le départ, la crainte grandit à Marseille

N'importe quoi ici, Genesio a déjà répondu a cette rumeur. Vous allez nous lâcher, même sur le mercato est fini, ça continue

OL : Malick Fofana a choisi Sunderland, « fin de l’histoire »

Je me demande si c'est bien lui qui a choisi , peut être la famille

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