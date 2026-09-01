OL : Tagliafico n’ira pas à l’Atlético

OL : Fofana signera mercredi à Sunderland pour 30 ME

MJL la saison dernière il arrive pas à faire partir les indésirables derrière il Vend Mikautadze a la dernière Minute et il fait un panic buy sur Satriano Cette Saison c’est la Même Musique il a vendu personne derrière il Panique il vend Fofana a la dernière Minutes à un prix en dessous du Marché et il échoue sur sa piste du Mercato Faut en Parler MLJ il est doué pour trouver un ou deux Jeunes mais dans ensemble y’a beaucoup échecs un Mercato pas du tout anticipé du mal à faire partir les indésirables