OL : Tagliafico n’ira pas à l’Atlético

MJL la saison dernière il arrive pas à faire partir les indésirables derrière il Vend Mikautadze a la dernière Minute et il fait un panic buy sur Satriano Cette Saison c’est la Même Musique il a vendu personne derrière il Panique il vend Fofana a la dernière Minutes à un prix en dessous du Marché et il échoue sur sa piste du Mercato Faut en Parler MLJ il est doué pour trouver un ou deux Jeunes mais dans ensemble y’a beaucoup échecs un Mercato pas du tout anticipé du mal à faire partir les indésirables
Je ne vois pas Genesio partir. Par principe il restera cette saison sauf si on le vire. Au delà, ça l'avenir nous le dira. Les rats quittent le navire, et si le bateau est certes plein de rats, lui n'en est pas un et il restera cette saison même si le bateau coule.
Monte une association de victime !! 🖕
N'importe quoi ici, Genesio a déjà répondu a cette rumeur. Vous allez nous lâcher, même sur le mercato est fini, ça continue
Je me demande si c'est bien lui qui a choisi , peut être la famille
|Équipe
|Pts
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|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
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|2
|0
|0
|3
|0
|3
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NICOLÁS TAGLIAFICO. La salida del jugador estaba pactada y Tagliafico quería jugar en el Atlético de Madrid. El equipo colchonero intentó encajar la operación, pero se quedó sin margen. La operación no se va a ejecutar finalmente. Solo llegará Jonathan David en calidad de cedido.
NICOLÁS TAGLIAFICO. En las últimas horas, el Atlético de Madrid se ha interesado en Nicolás Tagliafico, internacional argentino. Juega en Olympique Lyon y termina contrato 30 de junio 2027. Hay conversaciones en marcha. El Atleti quiere avanzar. Nada cerrado todavía. #ClubUria