Nakamara à l'OL, le coup de pression de l'UEFA

L’OL a jusqu’à 23h59 ce mercredi pour enregistrer la signature de Keito Nakamura sur sa liste UEFA afin que le Japonais puisse disputer l’Europa League.

Keito Nakamura est à Lyon depuis mardi soir, mais l’arrivée de l’international japonais en provenance du Stade de Reims n’a toujours pas été officialisée. Ce n’est pas un problème pour l’OL qui, comme tous les autres clubs français, ont le droit à un joker recruté en France qui peut être enregistré en dehors de la période du mercato estival, qui a pris fin ce mardi 1er septembre à 20 heures. En revanche, les Gones sont soumis à une deadline importante pour pouvoir enregistrer Keito Nakamura sur la liste UEFA pour disputer l’Europa League.

Le site Lyon Foot et le compte X Gones Radio rappellent que la signature du Japonais doit être enregistrée avant 23h59 ce mercredi. Si ce n’est pas le cas, Keito Nakamura ne pourra pas disputer la phase de ligue de l’Europa League et l’OL sera autorisé à l’inscrire uniquement pour la phase à élimination directe. Il reste donc quelques heures à Lyon pour faire le nécessaire alors qu’un accord entre Reims et le club rhodanien a été trouvé depuis mardi sur les bases d’un prêt payant à 2 millions d'euros avec une option d’achat estimé à environ 11 millions d’euros.