Coup dur, l'OM doit encore vendre pour 75 ME

L’OM s’est montré très actif pour vendre ses joueurs cet été et a récupéré 75 millions d’euros grâce aux départs de Greenwood, Timber, Balerdi ou encore Medina. Une somme toujours insuffisante pour la DNCG.

Frank McCourt avait négocié avec la DNCG et l’UEFA un plan d’austérité très strict afin d’éviter de lourdes sanctions de la part des instances régulatrices. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille a tenu sa parole durant le mercato estival avec zéro recrue et de nombreux départs de titulaires aux salaires imposants de Greenwood à Aubameyang en passant par Rulli, Medina, Balerdi ou encore Timber. Sportivement, l’OM s’est de toute évidence affaibli. Financièrement en revanche, le mercato estival a été très bénéfique avec une masse salariale nettement diminuée et un total avoisinant les 75 millions d’euros de ventes.

L'OM a encore le couteau sous la gorge

Suffisant pour définitivement éloigner les menaces de la DNCG ? Pas vraiment selon Mohamed Toubache-Ter. Sur son compte X, l’insider a révélé que l’Olympique de Marseille allait devoir encore vendre pour une somme quasiment similaire… d’ici au 30 juin 2027. « Sauf que c’est pas 80 avant juin 2027 (ndlr : l’objectif de ventes) !! 75 ME encore et ça sera bon » a-t-il publié. Concrètement, si les informations sont exactes, cela signifie que Marseille n’aura pas d’autre choix que de vendre Igor Paixao et d’autres éléments à forte valeur marchande (Weah, Aguerd, Hojbjerg) lors du mercato hivernal ou l’été prochain au tout début du mercato.

Une situation financière extrêmement critique qui jette le flou sur les ambitions du club et sur les intentions du propriétaire Frank McCourt, lequel est désormais la cible n°1 des supporters de l’OM sur les réseaux sociaux. L’Américain semble exactement reproduire ce qu’il a fait avec les Dodgers avant son départ en 2012, en vendant le maximum de joueurs afin de récupérer le plus d’argent possible, puis en cédant définitivement le club. Reste maintenant à voir si dans le cas de l’Olympique de Marseille, une vente est à l’ordre du jour pour le natif de Boston.