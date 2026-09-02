Coup dur, l'OM doit encore vendre pour 75 ME

Coup dur, l'OM doit encore vendre pour 75 ME

OM02 sept. , 17:00
parCorentin Facy
14
Ajouter comme source préférée sur Google
L’OM s’est montré très actif pour vendre ses joueurs cet été et a récupéré 75 millions d’euros grâce aux départs de Greenwood, Timber, Balerdi ou encore Medina. Une somme toujours insuffisante pour la DNCG.
Frank McCourt avait négocié avec la DNCG et l’UEFA un plan d’austérité très strict afin d’éviter de lourdes sanctions de la part des instances régulatrices. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille a tenu sa parole durant le mercato estival avec zéro recrue et de nombreux départs de titulaires aux salaires imposants de Greenwood à Aubameyang en passant par Rulli, Medina, Balerdi ou encore Timber. Sportivement, l’OM s’est de toute évidence affaibli. Financièrement en revanche, le mercato estival a été très bénéfique avec une masse salariale nettement diminuée et un total avoisinant les 75 millions d’euros de ventes.

L'OM a encore le couteau sous la gorge 

Suffisant pour définitivement éloigner les menaces de la DNCG ? Pas vraiment selon Mohamed Toubache-Ter. Sur son compte X, l’insider a révélé que l’Olympique de Marseille allait devoir encore vendre pour une somme quasiment similaire… d’ici au 30 juin 2027. « Sauf que c’est pas 80 avant juin 2027 (ndlr : l’objectif de ventes) !! 75 ME encore et ça sera bon » a-t-il publié. Concrètement, si les informations sont exactes, cela signifie que Marseille n’aura pas d’autre choix que de vendre Igor Paixao et d’autres éléments à forte valeur marchande (Weah, Aguerd, Hojbjerg) lors du mercato hivernal ou l’été prochain au tout début du mercato.
Une situation financière extrêmement critique qui jette le flou sur les ambitions du club et sur les intentions du propriétaire Frank McCourt, lequel est désormais la cible n°1 des supporters de l’OM sur les réseaux sociaux. L’Américain semble exactement reproduire ce qu’il a fait avec les Dodgers avant son départ en 2012, en vendant le maximum de joueurs afin de récupérer le plus d’argent possible, puis en cédant définitivement le club. Reste maintenant à voir si dans le cas de l’Olympique de Marseille, une vente est à l’ordre du jour pour le natif de Boston.
Articles Recommandés
Real Vinicius Jaloux De Bellingham Premier Couac Pour Mourinho
Liga

Real : Vinicius jaloux de Bellingham, premier couac pour Mourinho

Om Stephane Richard Annonce Des Prolongations Et Des Baisses De Salaire
OM

OM : Stéphane Richard annonce des prolongations et des baisses de salaire

Capture d’écran 2026-09-02 à 18.18.56
OL

L’OL officialise l’arrivée de Nakamura pour 20 ME

Larabie Saoudite Degaine Refus Categorique Du Psg
PSG

L'Arabie Saoudite dégaine, refus catégorique du PSG

Fil Info

02 sept. , 19:00
Real : Vinicius jaloux de Bellingham, premier couac pour Mourinho
02 sept. , 18:37
OM : Stéphane Richard annonce des prolongations et des baisses de salaire
02 sept. , 18:17
L’OL officialise l’arrivée de Nakamura pour 20 ME
02 sept. , 18:00
L'Arabie Saoudite dégaine, refus catégorique du PSG
02 sept. , 17:30
Chelsea contacte un ex du PSG après avoir raté Camara
02 sept. , 16:40
Nakamura à l'OL, le coup de pression de l'UEFA
02 sept. , 16:20
ASSE : Le deal avec Stassin, c’est du génie
02 sept. , 16:00
L’Atlético s’explique, l’OL et Tagliafico ne vont pas aimer
02 sept. , 15:30
McCourt dégoûté, l’OM a gardé ses deux boulets

Derniers commentaires

Coup dur, l'OM doit encore vendre pour 75 ME

Même procédé.... même résultat : vente

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Bah si, mais perso je considère RN comme LFI. Ce sont deux partis racistes.

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Tu es donc lucide.

L’OL officialise l’arrivée de Nakamura pour 20 ME

Caillot a vendu pour + de 40 M/€ cet été et je pensais que Reims jouait la remontée .

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

A Marseille on est pas raciste donc occupé toi de ton club

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading