ICONSPORT_251992_0367

Sidney Govou a une peur colossale pour l’OL

OL28 oct. , 11:00
parCorentin Facy
0
Vainqueur de Strasbourg (2-1), l’OL réalise un début de saison exceptionnel malgré la vente de ses meilleurs joueurs l’été dernier. De quoi forcer le respect de Sidney Govou, lequel a tout de même une grosse crainte.
Quatrième de Ligue 1 après neuf journées, l’Olympique Lyonnais réalise un début de saison très satisfaisant alors que le mercato a été difficile à vivre avec la vente de tous les meilleurs joueurs ou presque. Paulo Fonseca est pour l’instant en train de réussir un tour de magie, parvenant à tirer le meilleur d’un groupe pourtant limité sur le papier, en qualité mais surtout en quantité. Suiveur avisé du club rhodanien et consultant pour Le Progrès, Sidney Govou est fier de ce qu’il voit. Un réel état d’esprit transpire de ce groupe attachant, ce qui plaît logiquement au commentateur de Canal+ et ancien attaquant de l’OL.
« On a vu contre Strasbourg, la vraie marque de fabrique de cet OL qui est de ne rien lâcher. C’est un groupe qui s’est construit avec tout ce qui s’est passé autour du club. Devant Strasbourg, la performance a été possible grâce à l’état d’esprit d’ensemble et à des joueurs très importants. Et je pense particulièrement à Corentin Tolisso et Moussa Niakhaté » se félicite Sidney Govou, ravi de ce qu’il voit. L’ancien buteur lyonnais a toutefois une très grosse crainte pour l’OL et redoute que les blessures gâchent la saison des Gones au vu des solutions peu nombreuses à la disposition de Paulo Fonseca.

La grosse crainte de Sidney Govou

« Après, il ne faut pas que le groupe soit trop soumis aux blessures, c’est le problème, et on vient de le constater avec Malick Fofana. Il y aura aussi la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qu’il faudra prendre en compte, même si les dates (21 décembre au 18 janvier) ne me paraissent pas si mauvaises » a ajouté Sidney Govou, redoutant que les blessures soient un handicap insurmontable pour l’Olympique Lyonnais dans cette saison si elles venaient à se multiplier. Celle de Malick Fofana, qui sera absent pour les trois prochains mois de la saison, est un vrai coup dur. Il n’y a plus qu’à espérer pour l’OL que ce genre de gros pépin ne se répète pas trop souvent.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271025_0564
PSG

PSG : Joao Neves et Fabian Ruiz de retour

ICONSPORT_272416_0203
OM

OM : De Zerbi panique, Dugarry l'assassine

ICONSPORT_274852_0167
PSG

Hakimi, le PSG paie cher cette grosse erreur

Fil Info

11:19
PSG : Joao Neves et Fabian Ruiz de retour
10:30
OM : De Zerbi panique, Dugarry l'assassine
10:00
Hakimi, le PSG paie cher cette grosse erreur
9:30
TV : Le Canal Football Club en danger de mort
9:00
ASSE : Horneland joue sa peau ce mardi et il le sait
8:40
OM : Greenwood reçoit une offre effarante
8:20
OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence
8:00
Transfert à 40 millions d'euros, le PSG lance l'assaut

Derniers commentaires

« Vous êtes des vieux cons » : Pavard fait dérailler RMC

C est quand même incroyable qu' ils ne connaissent toujours pas l histoire de leur club

L1 : Rennes mené 2-0 par Nice, le stade se vide

L'an passé en début de saison j'étais tres sceptique sur Beye . Je pense qu'il n'a pas les épaules pour le stade rennais

OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence

bah venant d'un rosbeef de 2ème division... Il se croyait beau comme le soleil alors qu'il était con comme la lune... Ce Liam mérite des baffes...

OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence

Quand on pense que l'entraineur de Strasbourg, Liam Rosenior, est allé dire à l'antenne, juste après le match, que son joueur ne méritait pas le carton rouge après son tacle assassin.

OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence

L'OL a les moyens de recruter un bon joueur avec la vista actuelle de sa cellule de recrutement. L'OL devrait se tourner vers un joueur polyvalent aussi vif que Malick Fofana.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading