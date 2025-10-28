Sidney Govou a une peur colossale pour l’OL

Vainqueur de Strasbourg (2-1), l’OL réalise un début de saison exceptionnel malgré la vente de ses meilleurs joueurs l’été dernier. De quoi forcer le respect de Sidney Govou, lequel a tout de même une grosse crainte.

Quatrième de Ligue 1 après neuf journées, l’Olympique Lyonnais réalise un début de saison très satisfaisant alors que le mercato a été difficile à vivre avec la vente de tous les meilleurs joueurs ou presque. Paulo Fonseca est pour l’instant en train de réussir un tour de magie, parvenant à tirer le meilleur d’un groupe pourtant limité sur le papier, en qualité mais surtout en quantité. Suiveur avisé du club rhodanien et consultant pour Le Progrès, Sidney Govou est fier de ce qu’il voit. Un réel état d’esprit transpire de ce groupe attachant, ce qui plaît logiquement au commentateur de Canal+ et ancien attaquant de l’OL.

« On a vu contre Strasbourg, la vraie marque de fabrique de cet OL qui est de ne rien lâcher. C’est un groupe qui s’est construit avec tout ce qui s’est passé autour du club. Devant Strasbourg, la performance a été possible grâce à l’état d’esprit d’ensemble et à des joueurs très importants. Et je pense particulièrement à Corentin Tolisso et Moussa Niakhaté » se félicite Sidney Govou, ravi de ce qu’il voit. L’ancien buteur lyonnais a toutefois une très grosse crainte pour l’OL et redoute que les blessures gâchent la saison des Gones au vu des solutions peu nombreuses à la disposition de Paulo Fonseca.

La grosse crainte de Sidney Govou

« Après, il ne faut pas que le groupe soit trop soumis aux blessures, c’est le problème, et on vient de le constater avec Malick Fofana. Il y aura aussi la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qu’il faudra prendre en compte, même si les dates (21 décembre au 18 janvier) ne me paraissent pas si mauvaises » a ajouté Sidney Govou, redoutant que les blessures soient un handicap insurmontable pour l’Olympique Lyonnais dans cette saison si elles venaient à se multiplier. Celle de Malick Fofana, qui sera absent pour les trois prochains mois de la saison, est un vrai coup dur. Il n’y a plus qu’à espérer pour l’OL que ce genre de gros pépin ne se répète pas trop souvent.