L’orage est passé, l’OL fait peur à la Ligue 1

OL27 oct. , 21:30
parEric Bethsy
Vainqueur face à Strasbourg (2-1) dimanche, l’Olympique Lyonnais confirme son excellent début de saison. Le club rhodanien n’était pas annoncé parmi les candidats au podium de Ligue 1. Mais le calendrier à venir pourrait bien lui ouvrir des portes totalement inattendues.
L’Olympique Lyonnais s’est relancé après deux défaites consécutives. Dimanche soir, les hommes de Paulo Fonseca sont venus à bout de Strasbourg (2-1) et améliorent encore leur bilan du début de saison. Les voilà quatrièmes de Ligue 1 à égalité avec de points avec l’Olympique de Marseille troisième, et à seulement deux longueurs du Paris Saint-Germain leader. Ce total de 18 unités en 9 journées (6 victoires et 3 défaites), le club rhodanien ne l’avait plus atteint depuis 2012-2013, un exercice terminé en troisième position.
De quoi imaginer une place sur le podium en fin de saison ? En tout cas, plusieurs paramètres incitent à l’optimisme. On s’aperçoit par exemple que l’Olympique Lyonnais a déjà affronté 7 des 10 premiers au classement après 9 journées, avec des succès convaincants face à Lens (0-1), Marseille (1-0), Lille (0-1) et Strasbourg. Le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco restent notamment au programme. Mais les Gones vont surtout croiser des adversaires à leur portée (Paris FC, Brest, Auxerre…) dans les semaines à venir.

Ligue 1

29 octobre 2025 à 21:05
Paris
21:05
Olympique Lyonnais
Et si l’équipe affaiblie cet été parvenait à jouer les premiers rôles ? « Au mois de juin, on ne s’imaginait pas être quatrièmes à égalité avec le troisième, avouait Corentin Tolisso dimanche soir. Neuf victoires sur 12 (toutes compétitions confondues), tout le monde aurait signé pour ça. Les défaites sont des points noirs mais on apprend de ces situations, on est un groupe qui grandit chaque jour et c’est une bonne chose, on se développe. On joue bien au foot, on a des idées de jeu, des principes, le coach fait bien les choses donc on est très contents et il va falloir confirmer. » Peu à peu, les Lyonnais pourraient se fixer de nouvelles ambitions.
Loading