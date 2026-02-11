OL : Rouge annulé pour Endrick, le Brésilien évite le pire

Le seul sui cadrait avec ta description était D'D et effectivement c'est le seul à avoir apporté la gloire à l'OM au 21e siècle
Encore un entraîneur caractériel. Si c'est lui, la fin sera la même. L'OM a besoin de calme, de stabilité. Pas de rajouter de l'huile sur le feu. 14 ans sans rien gagner, mais toujours les mêmes erreurs en boucle.
Laisse tomber en L1 il jouerait 10% des matches
Mais non, il a eu plus de temps, plus d'image et d'échanges et revient dessus. C'est une preuve d'intelligence... A croire que tu te trompes jamais...
Ça serait le meilleur coup
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
🆕 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗜𝗣𝗟𝗜𝗡𝗘, 𝗘𝗡𝗗𝗥𝗜𝗖𝗞 𝗙𝗜𝗫𝗘́ : 𝗥𝗢𝗨𝗚𝗘 𝗥𝗘𝗧𝗜𝗥𝗘́, 𝗦𝗨𝗦𝗣𝗘𝗡𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗜𝗡𝗜𝗠𝗔𝗟𝗘 La commission de discipline a tranché concernant l’exclusion d’Endrick face à Nantes. Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre qui proposait