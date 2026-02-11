ICONSPORT_311320_0202

OL : Rouge annulé pour Endrick, le Brésilien évite le pire

Ligue 111 févr. , 21:50
parMehdi Lunay
7
Ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a été clémente envers Endrick. Sur base des images de Nantes-Lyon et du rapport de l'arbitre M.Vernice, elle a changé le carton rouge direct du joueur en deuxième carton jaune. L'attaquant brésilien de l'OL n'écope finalement que d'un match de suspension ferme qui sera purgé contre Nice dimanche soir. Il pourra jouer contre Strasbourg et l'OM ensuite.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs4
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge1
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
7
