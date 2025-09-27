OL : Paulo Fonseca fait encore sauter Pierre Sage

Paulo Fonseca
Vainqueur à Utrecht (1-0) jeudi en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais a confirmé son excellent début de saison. La bonne dynamique avait même débuté la saison dernière si l’on se fie aux chiffres de l’équipe depuis la nomination de l’entraîneur Paulo Fonseca en janvier.
Dans un aveu surprenant, Rémy Vercoutre, vexé par son licenciement au début de l’année civile, a confié qu’il se réjouissait parfois des contre-performances de l’Olympique Lyonnais. Malheureusement pour l’ancien entraîneur des gardiens rhodaniens, les Gones ne s’inclinent pas souvent depuis son licenciement. Ce jeudi par exemple, même après une entame compliquée, l’équipe entraînée par Paulo Fonseca s’est imposée à Utrecht en Ligue Europa. Un succès qui permet au Portugais de s’offrir une belle statistique.

D’après les chiffres du quotidien régional Le Progrès, l’Olympique Lyonnais avance sur un rythme de 1,96 point par match sur les 25 rencontres sous Paulo Fonseca toutes compétitions confondues. L’ancien coach du LOSC ne fait pas mieux que Gérard Houllier (2,15 points par match) et Alain Perrin (2,07 points par match) qui dirigeaient des joueurs d’un autre calibre. Mais son ratio suffit pour s’installer à la troisième place et pour éjecter son prédécesseur Pierre Sage. De son côté, l’actuel entraîneur du Racing Club de Lens avait pris 1,93 point par match lors des 57 rencontres gérées.
Il lui faudra désormais se contenter du quatrième rang juste devant Paul Le Guen (1,90 point par match) et Rudi Garcia (1,88 point par match). Tous ces chiffres soulignent bien la qualité du travail de Paulo Fonseca qui, contrairement à ses prédécesseurs, ne disposent pas d’un effectif taillé pour jouer les premiers rôles en championnat. Les difficultés financières du club ont nettement affaibli la compétitivité du groupe. Ce qui n’empêche pas l’Olympique Lyonnais de figurer parmi les co-leaders de Ligue 1 après cinq journées. Reste à savoir si les Gones pourront tenir la cadence avec l’enchaînement des matchs.
0
