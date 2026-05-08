Samuel Umtiti ne pardonne pas à l'OL

Les affiches des différentes compétitions européennes sont désormais
connues. Le PSG sera le seul représentant français avec une qualification en
Ligue des champions. L'OL a déçu en Europa League et Samuel Umtiti ne pardonne pas.
Bourreau du Celta de Vigo en quart de finale, le club
allemand de Fribourg s’est sorti du piège de Braga ce jeudi pour se hisser en
finale de la Ligue Europa. Les deux clubs français qualifiés pour les huitièmes
de finale de la compétition n’ont pas réussi à aller plus loin cette saison. Premier lors de la phase de ligue, l’Olympique Lyonnais
est tombé
dans le piège du Celta de Vigo. Les Espagnols ont rapidement éteint les
ambitions du club rhodanien en s’imposant lors des deux rencontres. À ce moment-là,
l’OL a été plongé dans une période de doute. La formation de Paulo Fonseca
enchaîne neuf matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Une période
qui coûte cher au septuple champion de France. Une mauvaise passe qui pousse Samuel
Umtiti à des regrets notamment sur la campagne d’Europa League.
Umtiti nourrit des regrets avec l’OL
Pour Onze Mondial, l’ancien défenseur du FC Barcelone s’est
exprimé sur cette Europa League qui semblait tendre les bras à l'OL. Pour l’ancien international
français, la formation de Corentin Tolisso avait sa place. « La première équipe qui me vient à
l’esprit, c'est Lyon bien évidemment. Pour moi, ils avaient le groupe, la
qualité pour arriver dans le dernier carré, explique-t-il dans un premier
temps avant d’ajouter : Les clubs français ont pris conscience qu’il
fallait jouer ces compétitions à fond. Il ne leur manque pas grand-chose, mais
chaque année, il y aura une évolution. »
Pour Eurosport, Umtiti va même
plus loin : « Quand je regarde les affiches des demi-finales et
que je regarde ce que Lyon a été capable de faire pendant toute cette
compétition, avant de se faire éliminer, je me dis que l'OL avait sa place dans
le dernier carré. Et pourquoi pas d'aller plus loin et de la remporter. »
Désormais
l’Olympique Lyonnais a retrouvé de l’allant et la formation de Paulo Fonseca
est en position idéale pour une qualification à la prochaine Ligue des
champions. Mais le temps faible à la fin de l'hiver a ruiné les espoirs en Coupe de France et en Europa League, où contrairement à la Ligue 1
, il n'est pas possible de se refaire une fois que les matchs sont perdus.