ICONSPORT_317612_0004

Samuel Umtiti ne pardonne pas à l'OL

OL08 mai , 11:30
parNathan Hanini
5
Les affiches des différentes compétitions européennes sont désormais connues. Le PSG sera le seul représentant français avec une qualification en Ligue des champions. L'OL a déçu en Europa League et Samuel Umtiti ne pardonne pas.
Bourreau du Celta de Vigo en quart de finale, le club allemand de Fribourg s’est sorti du piège de Braga ce jeudi pour se hisser en finale de la Ligue Europa. Les deux clubs français qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition n’ont pas réussi à aller plus loin cette saison. Premier lors de la phase de ligue, l’Olympique Lyonnais est tombé dans le piège du Celta de Vigo. Les Espagnols ont rapidement éteint les ambitions du club rhodanien en s’imposant lors des deux rencontres. À ce moment-là, l’OL a été plongé dans une période de doute. La formation de Paulo Fonseca enchaîne neuf matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Une période qui coûte cher au septuple champion de France. Une mauvaise passe qui pousse Samuel Umtiti à des regrets notamment sur la campagne d’Europa League.

Umtiti nourrit des regrets avec l’OL

Pour Onze Mondial, l’ancien défenseur du FC Barcelone s’est exprimé sur cette Europa League qui semblait tendre les bras à l'OL. Pour l’ancien international français, la formation de Corentin Tolisso avait sa place. « La première équipe qui me vient à l’esprit, c'est Lyon bien évidemment. Pour moi, ils avaient le groupe, la qualité pour arriver dans le dernier carré, explique-t-il dans un premier temps avant d’ajouter : Les clubs français ont pris conscience qu’il fallait jouer ces compétitions à fond. Il ne leur manque pas grand-chose, mais chaque année, il y aura une évolution. »
Pour Eurosport, Umtiti va même plus loin : « Quand je regarde les affiches des demi-finales et que je regarde ce que Lyon a été capable de faire pendant toute cette compétition, avant de se faire éliminer, je me dis que l'OL avait sa place dans le dernier carré. Et pourquoi pas d'aller plus loin et de la remporter. » Désormais l’Olympique Lyonnais a retrouvé de l’allant et la formation de Paulo Fonseca est en position idéale pour une qualification à la prochaine Ligue des champions. Mais le temps faible à la fin de l'hiver a ruiné les espoirs en Coupe de France et en Europa League, où contrairement à la Ligue 1, il n'est pas possible de se refaire une fois que les matchs sont perdus.

Lire aussi

L1 : Programme TV et résultats de la 33e journéeL1 : Programme TV et résultats de la 33e journée
Articles Recommandés
Medhi Benatia - OM
OM

L’OM va trop loin, la santé mentale des joueurs inquiète

ICONSPORT_365660_0030
Liga

Vinicius accusé d'être la taupe du Real Madrid !

ICONSPORT_365803_0045
PSG

Indice UEFA : Le PSG double Liverpool et passe 3e

ICONSPORT_365613_0753
OL

OL : Moreira en Italie pour 25 ME, ça chauffe

Fil Info

08 mai , 13:40
L’OM va trop loin, la santé mentale des joueurs inquiète
08 mai , 13:20
Vinicius accusé d'être la taupe du Real Madrid !
08 mai , 13:00
Indice UEFA : Le PSG double Liverpool et passe 3e
08 mai , 12:40
OL : Moreira en Italie pour 25 ME, ça chauffe
08 mai , 12:20
PSG : Ce défenseur éclate en Espagne, Luis Enrique le veut
08 mai , 12:00
OM : McCourt drague cet homme qui pèse 23 milliards d’euros
08 mai , 11:00
Annoncé cramé, il envoie le PSG en finale
08 mai , 10:40
TV : La Ligue 1 c'est fini, BeIN Sports va cartonner
08 mai , 10:20
OL : Matthieu Louis-Jean annonce une arrivée qui fait chaud au coeur

Derniers commentaires

Indice UEFA : Le PSG double Liverpool et passe 3e

Si le PSG gagne sa deuxième étoile on pourra dire que le PSG est devenu un grand d europe !!! 2 étoiles ça serait fou !!! Comme chelsea juve porto benfica !!! ÉNORME !! Et le futur est radieux c est sur !!! C est sûrement pas la fin c est ça le plus fou !! .

OM : McCourt drague cet homme qui pèse 23 milliards d’euros

Au moins ca sera un vrai investisseurs local,

Samuel Umtiti ne pardonne pas à l'OL

contre Vigo et contre Manchester ?

Samuel Umtiti ne pardonne pas à l'OL

Quel pourcentage de faute tu mettrai à P Fonseca ?

OL : Moreira en Italie pour 25 ME, ça chauffe

Aucun intérêt de vendre en Italie, ce championnat en perte de vitesse et complètement ruinée ... Ça m'étonnerait même pas que la L1 passe devant la Serie A d'ici quelques années dans le classement UEFA

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading