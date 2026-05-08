Samuel Umtiti ne pardonne pas à l'OL

Les affiches des différentes compétitions européennes sont désormais connues. Le PSG sera le seul représentant français avec une qualification en Ligue des champions. L'OL a déçu en Europa League et Samuel Umtiti ne pardonne pas.

Bourreau du Celta de Vigo en quart de finale, le club allemand de Fribourg s’est sorti du piège de Braga ce jeudi pour se hisser en finale de la Ligue Europa. Les deux clubs français qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition n’ont pas réussi à aller plus loin cette saison. Premier lors de la phase de ligue, l’ Olympique Lyonnais est tombé dans le piège du Celta de Vigo. Les Espagnols ont rapidement éteint les ambitions du club rhodanien en s’imposant lors des deux rencontres. À ce moment-là, l’OL a été plongé dans une période de doute. La formation de Paulo Fonseca enchaîne neuf matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Une période qui coûte cher au septuple champion de France. Une mauvaise passe qui pousse Samuel Umtiti à des regrets notamment sur la campagne d’Europa League.

Umtiti nourrit des regrets avec l’OL

Pour Onze Mondial, l’ancien défenseur du FC Barcelone s’est exprimé sur cette Europa League qui semblait tendre les bras à l'OL. Pour l’ancien international français, la formation de Corentin Tolisso avait sa place. « La première équipe qui me vient à l’esprit, c'est Lyon bien évidemment. Pour moi, ils avaient le groupe, la qualité pour arriver dans le dernier carré, explique-t-il dans un premier temps avant d’ajouter : Les clubs français ont pris conscience qu’il fallait jouer ces compétitions à fond. Il ne leur manque pas grand-chose, mais chaque année, il y aura une évolution. »

Pour Eurosport, Umtiti va même plus loin : « Quand je regarde les affiches des demi-finales et que je regarde ce que Lyon a été capable de faire pendant toute cette compétition, avant de se faire éliminer, je me dis que l'OL avait sa place dans le dernier carré. Et pourquoi pas d'aller plus loin et de la remporter. » Désormais l’Olympique Lyonnais a retrouvé de l’allant et la formation de Paulo Fonseca est en position idéale pour une qualification à la prochaine Ligue des champions. Mais le temps faible à la fin de l'hiver a ruiné les espoirs en Coupe de France et en Europa League, où contrairement à la Pour Eurosport, Umtiti va même plus loin : «Désormais l’Olympique Lyonnais a retrouvé de l’allant et la formation de Paulo Fonseca est en position idéale pour une qualification à la prochaine Ligue des champions. Mais le temps faible à la fin de l'hiver a ruiné les espoirs en Coupe de France et en Europa League, où contrairement à la Ligue 1 , il n'est pas possible de se refaire une fois que les matchs sont perdus.