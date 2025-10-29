ol ruben kluivert peine a convaincre iconsport 241102 0119 396115

Ruben Kluivert meilleur défenseur de l'OL, c'est officiel

OL29 oct. , 21:30
parQuentin Mallet
Vivement critiqué par les supporters de l'Olympique Lyonnais presque systématiquement lorsqu'il joue, Ruben Kluivert culmine toutefois tout en haut d'un classement statistique sur les duels remportés.
Après un été particulièrement mouvementé, l'Olympique Lyonnais a dû revoir totalement sa feuille de route concernant les recrutements. Finies les transactions de John Textor à coups de dizaines de millions d'euros financés par la dette, désormais, place plutôt aux coups intelligents. Dans l'objectif de conserver un effectif dense tout en baissant la masse salariale, la direction lyonnaise s'est séparé de nombreux joueurs qui pesaient lourd dans la balance. A la place sont arrivés des jeunes joueurs à fort potentiel.
Parmi eux, Ruben Kluivert, 24 ans, fils de la légende Patrick. A son arrivée, les supporters lyonnais ont émis quelques réticences à son égard, estimant que son nom avait participé à ce recrutement. Et quelques mois plus tard, ses performances n'ont clairement pas rassuré. Pour autant, des statistiques prouvent qu'il fait mieux que ses coéquipiers… sur le pourcentage de duels remportés.

Ruben Kluivert, meilleur joueur de l'OL sur les duels

En effet, comme le rapporte le compte spécialisé Data OL sur X, Ruben Kluivert est le joueur qui dispose du plus gros pourcentage de duels remportés cette saison au sein de l'effectif lyonnais. Avec 67%, soit 2 duels sur 3, il fait mieux que Moussa Niakhaté (64%), Tyler Morton et Malick Fofana (55% tous deux). Pour les supporters, tout cela n'est toutefois qu'une question de chiffres. Car dans les faits, Ruben Kluivert a coûté des points depuis le début de saison. Entré en jeu à la 85e minute de Rennes - OL à 1-1, le défenseur central néerlandais n'a pas pû empêcher les Bretons d'inscrire deux buts coup sur coup dans la foulée.
R. Kluivert

R. Kluivert

NetherlandsPays-Bas Âge 24 Défenseur

Europa League

Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Face à Nice, il est pointé du doigt pour avoir coûté deux buts lors de la défaite 3-2. Les statistiques ne pourront rien faire face au désarroi des supporters lyonnais qui attendent beaucoup plus de lui.
