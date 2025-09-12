om un club refuse maupay pour une raison evidente iconsport 265502 0073 398470

Rebondissement à l’OM, l’OL fait douter Maupay

OL12 sept. , 22:30
parEric Bethsy
Totalement absent des plans du coach Roberto De Zerbi, Neal Maupay a jusqu’ici recalé tous ses prétendants. Mais l’attaquant de l’Olympique de Marseille pourrait finalement ouvrir la porte à un départ suite à l’approche de l’Olympique Lyonnais.
Au cas où le message n’était pas suffisamment clair, Roberto De Zerbi en a remis une couche. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a pas convoqué Neal Maupay pour le match de Ligue 1 face à Lorient ce vendredi. Derrière Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang et le jeune Robinio Vaz, l’attaquant sous contrat jusqu’en 2028 arrive loin dans la hiérarchie du coach italien. Les dirigeants olympiens ne le retiennent absolument pas et s’étonnent des refus de l’indésirable.

Lire aussi

L’OL l’avoue, il a peur de recruterL’OL l’avoue, il a peur de recruter
L’OL cible un ancien buteur de l’OML’OL cible un ancien buteur de l’OM
Durant l’été, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne a en effet recalé tous ses prétendants. Aucun d’entre eux ne lui a présenté un projet sportif suffisamment convaincant à ses yeux. La situation pourrait néanmoins changer dans les jours ou semaines à venir. Malgré la fermeture du marché des transferts dans les principaux championnats européens, Neal Maupay dispose de nouvelles pistes apparemment plus intéressantes que les précédentes. L’une entre elles mène à l’Olympique Lyonnais et ne laisse pas le Marseillais insensible. Nos confrères du 10 Sport indiquent que l’avant-centre de 29 ans et son entourage sont actuellement en pleine réflexion.
On apprend également qu’en plus du club rhodanien, une autre formation dont le nom n’a pas filtré fait douter Neal Maupay. S’agirait-il d’un autre pensionnaire de Ligue 1 en quête d’un joker ? Quoi qu’il en soit, ce mystérieux concurrent risque de gêner les plans de la direction lyonnaise qui tente encore de compenser le transfert de Georges Mikautadze à Villarreal. Ce n’est évidemment pas un problème pour l’Olympique de Marseille. Bien au contraire, le club dirigé par Pablo Longoria ne peut que se réjouir de voir l’actualité de son attaquant s’agiter.
Articles Recommandés
ICONSPORT_269781_0066
PSG

Le PSG lâche 6 millions d’euros avec un énorme sourire

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

ICONSPORT_270064_0148
Ligue 1

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

Valentin Rongier
Rennes

Rennes habitué à perdre, Rongier se régale

Fil Info

23:00
Le PSG lâche 6 millions d’euros avec un énorme sourire
22:45
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
22:44
L1 : L'OM écrase Lorient et se relance
22:00
Rennes habitué à perdre, Rongier se régale
21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée
21:30
Harit s’en va en plein match de l’OM
21:28
L1 : Lorient réduit à 10, l'OM a t-il été favorisé ?
21:00
Nantes a menti, la FFF est choquée
20:30
Le PSG ? Akliouche n’est plus très chaud

Derniers commentaires

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

Bientôt salah et isak ils vont éteindre le vélodrome

Rebondissement à l’OM, l’OL fait douter Maupay

Gouiri est trop cher pour Lyon

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

C'est un bon résultat, mais c'est pas un match référence, en face y avait personne, on jugera L OM face au gros les prochains matchs

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

Ton 13 c est quoi ? ne m oblige pas de parler de taille ok 😘🤣

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

Oublie moi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Angers SCO
43111022
10
Rennes
43111-325
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading