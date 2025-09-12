Rebondissement à l’OM, l’OL fait douter Maupay

Totalement absent des plans du coach Roberto De Zerbi, Neal Maupay a jusqu’ici recalé tous ses prétendants. Mais l’attaquant de l’Olympique de Marseille pourrait finalement ouvrir la porte à un départ suite à l’approche de l’Olympique Lyonnais.

Au cas où le message n’était pas suffisamment clair, Roberto De Zerbi en a remis une couche. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a pas convoqué Neal Maupay pour le match de Ligue 1 face à Lorient ce vendredi. Derrière Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang et le jeune Robinio Vaz, l’attaquant sous contrat jusqu’en 2028 arrive loin dans la hiérarchie du coach italien. Les dirigeants olympiens ne le retiennent absolument pas et s’étonnent des refus de l’indésirable.

Durant l’été, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne a en effet recalé tous ses prétendants. Aucun d’entre eux ne lui a présenté un projet sportif suffisamment convaincant à ses yeux. La situation pourrait néanmoins changer dans les jours ou semaines à venir. Malgré la fermeture du marché des transferts dans les principaux championnats européens, Neal Maupay dispose de nouvelles pistes apparemment plus intéressantes que les précédentes. L’une entre elles mène à l’Olympique Lyonnais et ne laisse pas le Marseillais insensible. Nos confrères du 10 Sport indiquent que l’avant-centre de 29 ans et son entourage sont actuellement en pleine réflexion.

On apprend également qu’en plus du club rhodanien, une autre formation dont le nom n’a pas filtré fait douter Neal Maupay. S’agirait-il d’un autre pensionnaire de Ligue 1 en quête d’un joker ? Quoi qu’il en soit, ce mystérieux concurrent risque de gêner les plans de la direction lyonnaise qui tente encore de compenser le transfert de Georges Mikautadze à Villarreal. Ce n’est évidemment pas un problème pour l’Olympique de Marseille. Bien au contraire, le club dirigé par Pablo Longoria ne peut que se réjouir de voir l’actualité de son attaquant s’agiter.