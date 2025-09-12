L’OL cible un ancien buteur de l’OM

L'OL cherche toujours son bonheur devant, et le nom d'Arkadiusz Milik est apparu ces dernières heures. Un buteur d'expérience qui connait la Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais l’a avoué ce jeudi soir par la voix de son dirigeant Michael Gerlinger, le marché des transferts aurait été parfait si le départ de Georges Mikautadze avait pu être compensé par la signature d’un attaquant axial de premier choix. Cela ne s’est finalement pas fait, Paulo Fonseca ayant refusé le dernier nom proposé par ses dirigeants après mure réflexion, au nom de la volonté de garder un groupe soudé et motivé. Néanmoins, Matthieu Louis-Jean et la cellule de recrutement de l’OL continuent de travailler sur plusieurs pistes, et se laissent libre de faire signer un joker ou de recruter un joueur à ce poste cet hiver. Il est en effet rare de voir un club désireux de jouer le haut du tableau en Ligue 1 et de faire bonne figure en Europa League, ne pas avoir au moins un « 9 » de premier rang.

La solution pourrait venir d’Italie, pour un recrutement de prestige au mois de janvier. En effet, après une saison compliquée en terme de pépins physiques et de temps de jeun Arkadiusz Milik se cherche un nouveau point de chute. La Juventus ne s’opposera pas à son départ, même si le plus difficile sera de prendre en compte le salaire du Polonais. En tout cas, l’OL s’intéresse au profil de l’ancien joueur du Napoli et de l’OM, où il avait fait un passage mitigé, affirme Le Quotidien Du Sport. Un recrutement éventuel qui ne pourra de toute façon pas avoir lieu pendant l’automne, Milik évoluant dans un championnat étranger, et possédant encore deux ans de contrat. Néanmoins, la piste pourrait séduire, surtout si le Polonais ne trouvait pas de point de chute dans les prochains jours, puisqu’il négociait avec un club russe ces dernières heures. Son expérience et sa connaissance du championnat auraient en tout cas de quoi apporter à l’OL.