L’OL l’avoue, il a peur de recruter

L'OL réussit un début de saison presque inespéré avec trois victoires en trois matchs avant de défier Rennes dimanche. La direction ne veut prendre aucun risque et estime que faire signer un numéro 9 en serait un.

Avec trois victoires en trois matchs, l’Olympique Lyonnais se présente en co-leader au moment du déplacement de dimanche soir à Rennes. Un scénario inespéré tant le club rhodanien était au fond du trou en plein mois de juillet, quand il ne savait pas s’il allait pouvoir continuer en Ligue 1. Malgré de grosses ventes et un effectif très diminué pour répondre sur les différents tableaux, les résultats sont là. Et cela inspire la direction pour rester très prudente en ce qui concerne le marché des transferts. Même si Michael Gerlinger reconnait un manque au poste d’avant-centre après le départ de Georges Mikautadze, il avoue aussi ne pas vouloir recruter absolument un nouveau joueur de peur de casser l’équilibre trouvé actuellement.

Si on n'a pas la conviction, c'est non - Michael Gerlinger, directeur général de l'OL

Des propos qui ne vont pas rassurer les supporters, pour qui il est tout de même légèrement suicidaire de faire toute la première partie de saison sans véritable avant-centre confirmé. « Il nous manque un « 9 ». Matthieu Louis-Jean et Benjamin Charier travaillent sur toutes les possibilités, mais il faut avoir la conviction que c’est les bons choix. On veut laisser ouvert un peu de budget pour janvier pour avoir la possibilité de réagir. Si on a la conviction, oui, sinon non. Si recruter est un risque de perturber l’état d’esprit actuel, alors on préfère ne rien faire jusqu’en janvier. C’est ça qui nous donne l’avantage, car on a une équipe et des joueurs qui ont envie de jouer et de gagner. C’est ce qu’on veut. Quand on revient d’une situation difficile fin juin, c’était la fin du monde. Et là tout le monde revient et ça marche, on travaille ensemble, ça donne beaucoup d’énergie et on ne veut pas casser ça », a livré le directeur général, persuadé qu’il vaut se laisser un joker pour redresser la barre au mercato de janvier plutôt que de se précipiter dans le choix d’un buteur qui ne conviendra pas à Paulo Fonseca.