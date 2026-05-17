OM : Une star de la Lazio confirmée à Marseille

L'Olympique de Marseille va devoir rebâtir une équipe compétitive cet été. Les Phocéens lorgnent sur de jeunes talents mais également sur des profils expérimentés comme Mattia Zaccagni, le capitaine de la Lazio.

A l'issue du match contre Rennes dimanche soir, une équipe sera morte et enterrée à Marseille. Au terme d'une saison très difficile sur le plan sportif comme sur le plan humain, l' OM devra partir sur un nouveau projet la saison prochaine. De nombreux joueurs vont quitter le club cet été. Le nouvel entraîneur et la nouvelle équipe dirigeante devront s'appuyer sur des hommes neufs pour revenir en Ligue des champions. Cette C1 ne sera pas au programme des Olympiens dans quelques mois, ce qui les oblige à quelques économies et à quelques paris audacieux au mercato

L'OM veut Mattia Zaccagni

Corriere dello Sport, Marseille vise désormais l'ailier de la Lazio Mattia Zaccagni. Agé de 30 ans, le joueur italien n'est pas n'importe qui chez les Biancocelesti puisqu'il est capitaine du club romain. Sous contrat jusqu'en 2029, sa valeur est estimée à 12 millions d'euros selon le site de cotation Transfermarkt. Audace ne rime pas forcément avec jeunesse alors que l'OM convoite déjà Pablo Pagis ou le jeune défenseur Mohamed Coulibaly . Selon la presse italienne et le célèbre, Marseille vise désormais l'ailier de la Lazio Mattia Zaccagni. Agé de 30 ans, le joueur italien n'est pas n'importe qui chez les Biancocelesti puisqu'il est capitaine du club romain. Sous contrat jusqu'en 2029, sa valeur est estimée à 12 millions d'euros selon le site de cotation

Une somme qui pourrait presque suffire pour les dirigeants romains. Battue en finale de coupe par l'Inter et 9e de Serie A , la Lazio va manquer l'Europe pour la deuxième fois de suite. Il faudra donc remplir les caisses du club au mercato. Reste à connaître les envies du joueur. Zaccagni peut être ouvert au projet marseillais, lui qui a admis avoir vécu une saison frustrante sur le plan personnel avec plusieurs blessures subies. L'Italien fait figure de leader rêvé pour guider les jeunes pousses marseillaises vers une saison plus apaisée que l'exercice actuel.