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Mattia Zaccagni

OM : Une star de la Lazio confirmée à Marseille

OM17 mai , 12:00
parMehdi Lunay
3
L'Olympique de Marseille va devoir rebâtir une équipe compétitive cet été. Les Phocéens lorgnent sur de jeunes talents mais également sur des profils expérimentés comme Mattia Zaccagni, le capitaine de la Lazio.
A l'issue du match contre Rennes dimanche soir, une équipe sera morte et enterrée à Marseille. Au terme d'une saison très difficile sur le plan sportif comme sur le plan humain, l'OM devra partir sur un nouveau projet la saison prochaine. De nombreux joueurs vont quitter le club cet été. Le nouvel entraîneur et la nouvelle équipe dirigeante devront s'appuyer sur des hommes neufs pour revenir en Ligue des champions. Cette C1 ne sera pas au programme des Olympiens dans quelques mois, ce qui les oblige à quelques économies et à quelques paris audacieux au mercato.

L'OM veut Mattia Zaccagni

Audace ne rime pas forcément avec jeunesse alors que l'OM convoite déjà Pablo Pagis ou le jeune défenseur Mohamed Coulibaly. Selon la presse italienne et le célèbre Corriere dello Sport, Marseille vise désormais l'ailier de la Lazio Mattia Zaccagni. Agé de 30 ans, le joueur italien n'est pas n'importe qui chez les Biancocelesti puisqu'il est capitaine du club romain. Sous contrat jusqu'en 2029, sa valeur est estimée à 12 millions d'euros selon le site de cotation Transfermarkt.
Une somme qui pourrait presque suffire pour les dirigeants romains. Battue en finale de coupe par l'Inter et 9e de Serie A, la Lazio va manquer l'Europe pour la deuxième fois de suite. Il faudra donc remplir les caisses du club au mercato. Reste à connaître les envies du joueur. Zaccagni peut être ouvert au projet marseillais, lui qui a admis avoir vécu une saison frustrante sur le plan personnel avec plusieurs blessures subies. L'Italien fait figure de leader rêvé pour guider les jeunes pousses marseillaises vers une saison plus apaisée que l'exercice actuel.
M. Zaccagni

M. Zaccagni

ItalyItalie Âge 30 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
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Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
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Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs26
Buts3
Passes décisives0
Jaune6
Rouge1
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
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Aucun intérêt d'avoir d'autres comptes... 1 seul sur Discorde où j'ai été banni. Bien 1an que j'ai plus posté ici Maintenant me revoilà les copains 🙂

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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