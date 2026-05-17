Bordeaux en Ligue 3, Romain Molina y croit

Pas la même époque, a l époque 50 M ca valait beaucoup , la vie évolue mon coco
Ils souhaitent partir au plus vite d'un club qui coule... Inquiétante la situation de Marseille
Pourtant l’OM est dans L’URGENCE de vendre vis à vis de l’UEFA
A combien est partie Benzema ? Ne raconte pas de la merde comme certains
Aucun intérêt d'avoir d'autres comptes... 1 seul sur Discorde où j'ai été banni. Bien 1an que j'ai plus posté ici Maintenant me revoilà les copains 🙂
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
Loading
Je ne me hasarderai pas au pronostic de savoir qui sera finalement en L3 l'an prochain Aubagne & Paris 13 auront-ils la licence par exemple ? Quid de Bourg financièrement & de Châteauroux s'il y a un repêchage (pareil la situation financière interroge toujours) ? En