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Bordeaux en Ligue 3, Romain Molina y croit

Bordeaux17 mai , 11:30
parClaude Dautel
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Les Girondins de Bordeaux n'ont sportivement pas gagné le droit de monter en Ligue 3. Mais le club au scapulaire pourrait accéder à l'échelon supérieur grâce aux défaillances d'autres clubs, ce qui serait un sacré tour de magie.
La saison de National 2 s'est terminée de triste manière samedi pour Bordeaux, qui n'a pas fait mieux qu'un nul (3-3) à Avranches, tandis que la Roche-sur-Yon s'imposait en déplacement à Locminé (0-2). Le club vendéen montera donc en Ligue 3, tandis que les Girondins n'ont que leurs yeux pour pleurer, puisqu'en plus le club de Gérard Lopez n'est même pas le meilleur deuxième de N2, Bourges étant devant pour un point. Cependant, de manière assez étonnante, on a appris presque dès le coup de sifflet final que Gérard Lopez avait trouvé un repreneur pour le club. Romain Molina affirme que les Girondins pourraient tout de même accéder à la future Ligue 3. Selon lui, cela serait dû à la situation critique de certains clubs de l'actuel championnat National.

Bordeaux est déficitaire, le ridicule ne tue pas

Pour le journaliste spécialiste des faillites en tous genres, si Bordeaux est un habitué du tribunal de commerce, cela n'empêchera pas la FFF de repêcher les Girondins. « Je ne me hasarderai pas au pronostic de savoir qui sera finalement en L3 l'an prochain. Aubagne & Paris 13 auront-ils la licence par exemple ? Quid de Bourg financièrement & de Châteauroux s'il y a un repêchage (pareil la situation financière interroge toujours) ? En connaissant le désir de la FFF d'avoir des "gros" clubs en plus pour son "nouveau championnat... ». Si Lopez met par exemple l'argent nécessaire par rapport à la DNCG (au moins 7 millions), je suis quasiment sûr que Bordeaux sera en N1 sans forcément terminer premier de son groupe », explique Romain Molina, qui cependant ne semble pas avoir pris en compte que les Girondins de Bordeaux ne sont pas les meilleurs deuxièmes du championnat. Avant même de rêver de Ligue 3, Gérard Lopez doit déjà s'assurer que son club ne sera pas balayé en raison de finances toujours dans le rouge. A moins que son futur associé relance durablement l'équipe girondine.
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