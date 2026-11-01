Préparer OL-Angers ou faire ses valises, Fonseca et son staff ont choisi

Paulo Fonseca se voit-il déjà au Sporting Portugal ? Selon les informations de Romain Molina, son staff boucle déjà ses valises alors qu'un match face à Angers est en cours pour l'OL.

Le match de ce dimanche face à Angers va-t-il être plombé par les rumeurs sur l’avenir de Paulo Fonseca. Ce dernier serait prêt à accepter la proposition du Sporting Portugal si jamais la place venait à se libérer, comme c’est la tendance annoncee ces derniers jours. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’entraineur portugais aura du mal à être prolongé en raison de son salaire imposant. Un départ pour le Sporting pourrait ainsi satisfaire beaucoup de monde, même si ce n’est jamais évident en pleine saison.

Etrange ambiance à l'OL

Quelques indices laissent toutefois à penser que Paulo Fonseca et son staff sont déjà chauds pour retrouver le Portugal. Romain Molina assure ainsi que l’attitude de ses adjoints n’est pas très professionnelle, avec des casiers vidés pour que les techniciens soient déjà prêts à rejoindre le Sporting rapidement si l’accord venait à être trouvé.

« Des membres du staff de Paulo Fonseca ont vidé leur casier (ils ont commencé il y a deux jours, petit à petit). Pas très professionnelle comme manière de gérer un départ et le match contre Angers après tout ce que l'OL a fait pour le coach », a balancé le journaliste indépendant, pour qui la façon de préparer ce match contre Angers n’est pas très encourageante. Et surtout, cette précipitation, si elle était confirmée, indique tout de même que le staff technique est visiblement déjà tourné vers une suite loin de Lyon.

Si tel devait être le cas, Paulo Fonseca aura tout de même à charge de soigner sa sortie, pour éviter de laisser un mauvais souvent à l’OL, un club qui l’a soutenu malgré sa suspension de plusieurs mois pour son attitude plus que véhémente à l’égard d’un arbitre.