RC Strasbourg - AJ Auxerre : les compos (15h sur Ligue 1+)
Strasbourg : Jorgensen; Hogsberg, Coulibaly, Doukouré, Oso; El Mourabet, Essugo; Reyna, Godo, Yassine; Harder
Auxerre: Nardi; Akpa, Tuanzebe, Makosso; Oppegard, Danois, Ahamada, Sy; Namaso, Faivre; Archer
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Derniers commentaires
OL : Fonseca au Sporting, tout le monde est d'accord pour Riolo
Il a bien raison de partir, avant que ce soit le club qui le renvoi, pas de sentiment dans ce milieu
PSG : Akliouche change de poste, Vitinha menacé
AKLIOUCHE sait tout faire,il est impressionnant.
OL : Fonseca au Sporting, tout le monde est d'accord pour Riolo
Et le club dans tout ça... Il n'a pas son mot à dire où ça se passe comment ?
Man City fixe un prix, le PSG veut Cherki gratuit
tu avais dis ca a propos de mbappé a Paris avec un ancien compte souviens toi ...
Man City fixe un prix, le PSG veut Cherki gratuit
Vraiment ? Demande à Nasser ! 😏
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|16
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|1
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|18
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|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11