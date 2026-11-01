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RC Strasbourg - AJ Auxerre : les compos (15h sur Ligue 1+)

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Ligue 1
parGuillaume Conte
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Strasbourg : Jorgensen; Hogsberg, Coulibaly, Doukouré, Oso; El Mourabet, Essugo; Reyna, Godo, Yassine; Harder
Auxerre: Nardi; Akpa, Tuanzebe, Makosso; Oppegard, Danois, Ahamada, Sy; Namaso, Faivre; Archer
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Il a bien raison de partir, avant que ce soit le club qui le renvoi, pas de sentiment dans ce milieu

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AKLIOUCHE sait tout faire,il est impressionnant.

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Et le club dans tout ça... Il n'a pas son mot à dire où ça se passe comment ?

Man City fixe un prix, le PSG veut Cherki gratuit

tu avais dis ca a propos de mbappé a Paris avec un ancien compte souviens toi ...

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Vraiment ? Demande à Nasser ! 😏

Ligue 1

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Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Rennes logo
Rennes
16951320191
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
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Nice
14942313121
8Lens logo
Lens
13941416133
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
10Lorient logo
Lorient
128332761
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Troyes logo
Troyes
89225716-9
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

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