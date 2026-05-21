PSG : Paris choisit Yildiz pour oublier Barcola

L'avenir de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain est flou. Quatrième homme dans la hiérarchie des attaquants parisiens, l'ancien lyonnais pense à s'en aller. Son projet personnel pourrait être accéléré par José Mourinho.

Bradley Barcola en a marre de n'être qu'un simple joker de luxe au Paris Saint-Germain . Même s'il bénéficie d'un temps de jeu très correct au PSG, même si sa place en Equipe de France est sécurisée, l'ancien lyonnais veut sortir de l'ombre du trio Doué-Dembélé-Kvaratskhelia. Son agent Jorge Mendes sonde le marché depuis plusieurs mois, à la recherche d'un nouveau club et d'un nouveau projet. Barcola ne se précipite pas pour accepter une offre étrangère malgré tout. Néanmoins, l'arrivée d'un concurrent supplémentaire dans le domaine offensif le forcera à quitter au plus vite la capitale française.

Yildiz au PSG, Barcola au Barça ?

Depuis plusieurs semaines, le nom de Julian Alvarez est associé au club parisien. Cependant, c'est un autre talent qui pourrait pousser Barcola vers la sortie. Il s'agit de Kenan Yildiz, l'ailier turc de la Juventus. Le feu follet des Bianconeri est dans le viseur de la direction parisienne selon Tuttosport. Ce transfert est en passe d'être accéléré par une décision de José Mourinho selon le quotidien italien.