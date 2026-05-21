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Bradley Barcola

PSG : Paris choisit Yildiz pour oublier Barcola

PSG21 mai , 10:00
parMehdi Lunay
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L'avenir de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain est flou. Quatrième homme dans la hiérarchie des attaquants parisiens, l'ancien lyonnais pense à s'en aller. Son projet personnel pourrait être accéléré par José Mourinho.
Bradley Barcola en a marre de n'être qu'un simple joker de luxe au Paris Saint-Germain. Même s'il bénéficie d'un temps de jeu très correct au PSG, même si sa place en Equipe de France est sécurisée, l'ancien lyonnais veut sortir de l'ombre du trio Doué-Dembélé-Kvaratskhelia. Son agent Jorge Mendes sonde le marché depuis plusieurs mois, à la recherche d'un nouveau club et d'un nouveau projet. Barcola ne se précipite pas pour accepter une offre étrangère malgré tout. Néanmoins, l'arrivée d'un concurrent supplémentaire dans le domaine offensif le forcera à quitter au plus vite la capitale française.

Yildiz au PSG, Barcola au Barça ?

Depuis plusieurs semaines, le nom de Julian Alvarez est associé au club parisien. Cependant, c'est un autre talent qui pourrait pousser Barcola vers la sortie. Il s'agit de Kenan Yildiz, l'ailier turc de la Juventus. Le feu follet des Bianconeri est dans le viseur de la direction parisienne selon Tuttosport. Ce transfert est en passe d'être accéléré par une décision de José Mourinho selon le quotidien italien.
Pressenti pour débarquer au Real Madrid, le Special One veut se débarrasser de Brahim Diaz. Le Marocain est convoité par la Juventus qui lâchera Yildiz si Diaz est acheté. 6e de Serie A et mal embarquée dans la course à la Ligue des champions, la Vieille Dame ne pourra pas retenir le Turc sans C1. Avec ce nouveau concurrent au PSG, Bradley Barcola pourrait s'en aller, comme le souligne El Nacional, qui rappelle qu'aucun accord n'a été trouvé entre l'ancien Lyonnais et Paris pour une prolongation. Le FC Barcelone est annoncé comme un point de chute crédible pour lui. Un coup à quatre bandes qui arrangerait tout le monde...sauf peut-être Liverpool qui vise aussi l'ailier parisien au mercato.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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