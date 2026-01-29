Pluie de pépites pour OL-PAOK, avec une surprise

Déjà qualifié, l'OL va faire grandement tourner contre le PAOK ce jeudi soir. Les jeunes du centre de formation vont avoir un temps de jeu inédit.

Pour finir du mieux possible son parcours européen en Europa League l’Olympique Lyonnais va toutefois se présenter avec une équipe qui fait beaucoup moins peur que d’habitude; ce jeudi contre le PAOK. Paulo Fonseca doit gérer une cascade d’absents, pour diverses raisons. Il y a tout d’abord les nombreux joueurs non qualifiés, comme les recrues Endrick et Nartey, mais aussi Ghezzal et Hateboer, qui auraient pu rendre service.

L'heure de Himbert

Il y a ensuite les blessés de longue date comme Nuamah et Fofana, et ceux plus récents mais encore plus dérangeants comme Tolisso, Tafliafico et Sulc. Le choix devient très limité pour Paulo Fonseca, qui a déjà fait savoir qu’il ne comptait plus sur Molebe pour la suite de la saison. Même si le jeune attaquant sera quand même sur le banc, faute de choix.

En conséquence, avec le départ de Martin Satriano la semaine dernière, l’avant-centre titulaire contre le PAOK sera le très jeune Rémi Himbert. Une énorme surprise pour ce joueur qui évoluait en National 3 en première partie de saison. Mais l’entraîneur lyonnais apprécie ses qualités, et l’a déjà sollicité contre Berne pour son premier quart d’heure européen. Cela s’est ensuite concrétisé par deux apparitions d’une minute contre Brest et Metz.

Mais la titularisation, ce sera tout nouveau pour Rémi Himbert du haut de ses 17 ans. Dans un match rendu particulier par le contexte et la demande de report du PAOK non approuvée par l’UEFA pour les raisons évoquées précédemment (voir article ), l’attaquant aura en tout cas l’occasion de montrer l’étendue de son talent même si ce ne sera pas le meilleur OL sur la pelouse. Outre Himbert, Fonseca prévoit d’autres surprises puisque Karabec devrait être titulaire, et que le banc de touche comprend plusieurs éléments prometteurs comme Hamdani, Rodriguez et Gonçalves. Le centre de formation sera à l'honneur ce jeudi soir au Groupama Stadium.