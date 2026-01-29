ICONSPORT_283063_0145

Pluie de pépites pour OL-PAOK, avec une surprise

OL29 janv. , 10:40
parGuillaume Conte
Déjà qualifié, l'OL va faire grandement tourner contre le PAOK ce jeudi soir. Les jeunes du centre de formation vont avoir un temps de jeu inédit.
Pour finir du mieux possible son parcours européen en Europa League, l’Olympique Lyonnais va toutefois se présenter avec une équipe qui fait beaucoup moins peur que d’habitude; ce jeudi contre le PAOK. Paulo Fonseca doit gérer une cascade d’absents, pour diverses raisons. Il y a tout d’abord les nombreux joueurs non qualifiés, comme les recrues Endrick et Nartey, mais aussi Ghezzal et Hateboer, qui auraient pu rendre service.

L'heure de Himbert

Il y a ensuite les blessés de longue date comme Nuamah et Fofana, et ceux plus récents mais encore plus dérangeants comme Tolisso, Tafliafico et Sulc. Le choix devient très limité pour Paulo Fonseca, qui a déjà fait savoir qu’il ne comptait plus sur Molebe pour la suite de la saison. Même si le jeune attaquant sera quand même sur le banc, faute de choix.
En conséquence, avec le départ de Martin Satriano la semaine dernière, l’avant-centre titulaire contre le PAOK sera le très jeune Rémi Himbert. Une énorme surprise pour ce joueur qui évoluait en National 3 en première partie de saison. Mais l’entraîneur lyonnais apprécie ses qualités, et l’a déjà sollicité contre Berne pour son premier quart d’heure européen. Cela s’est ensuite concrétisé par deux apparitions d’une minute contre Brest et Metz.
Mais la titularisation, ce sera tout nouveau pour Rémi Himbert du haut de ses 17 ans. Dans un match rendu particulier par le contexte et la demande de report du PAOK non approuvée par l’UEFA pour les raisons évoquées précédemment (voir article), l’attaquant aura en tout cas l’occasion de montrer l’étendue de son talent même si ce ne sera pas le meilleur OL sur la pelouse. Outre Himbert, Fonseca prévoit d’autres surprises puisque Karabec devrait être titulaire, et que le banc de touche comprend plusieurs éléments prometteurs comme Hamdani, Rodriguez et Gonçalves. Le centre de formation sera à l'honneur ce jeudi soir au Groupama Stadium.
R. Himbert

R. Himbert

FranceFrance Âge 17 Attaquant

Europa League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
3
Derniers commentaires

Unai Emery au Real, réunion décisive à Madrid !

Dans un contexte de gros club je demande à voir.

Pluie de pépites pour OL-PAOK, avec une surprise

perso a partir du moment ou on sait qu'on est directement qualifié en 8eme et qu'on pourra mettre les recrues dans la phase finale, dont Endrick, je prefere qu'on fasse souffler les titulaires et qu'on donne du temps de jeu a ceux qui en ont moins et qui peuvent montrer de belles choses ( meme si karabec j'ai perdu espoir)

LdC : L’OM éliminé, Mbappé a honte

Ce serrait super drôle que le Real tire Benfica en 16e et reprenne la rouste 😂😂

OL : Endrick déjà détourné par le PSG !

Ouais toi tu fumes quoi?

OL : Endrick déjà détourné par le PSG !

Il ne restera pas ,il est là pour se remonter la cerise

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

