OL-PAOK annulé, l’UEFA répond

OL27 janv. , 23:20
parGuillaume Conte
Le PAOK Salonique a demandé le report du match de jeudi soir en Europa League face à l'OL, en raison du terrible accident de l'un de ses cars de supporters.
Une terrible tragédie a frappé les supporters du PAOK Salonique ce mardi. Un petit car de supporters a eu un accident de la route en Roumanie, et au moins sept d’entre eux sont décédés après avoir percuté un camion de pleine face. Plusieurs autres supporters sont encore à l’hôpital en Roumanie. Les fans du club de Salonique ont annoncé faire demi-tour et ne pas vouloir accéder au stade de l'OL ce jeudi soir. Pour ceux qui sont déjà sur place ou qui seront quand même présents, un espace de recueillement sera mis sur place au pied du Groupama Stadium.
La presse grecque évoque ce jeudi soir la demande faite par le PAOK de reporter cette rencontre, devant les circonstances exceptionnelles rencontrées. L’UEFA a fait savoir qu’elle compatissait à la douleur du club hellène, mais que cette possibilité n’était pas envisageable étant donné qu’il s’agissait de la dernière journée de la phase de poule. Le PAOK devrait donc bien disputer cette rencontre même si le coeur n’y sera certainement pas. Les Lyonnais ont en tout cas prévu de rendre un hommage au club de Salonique et à ses supporters meurtris avant la rencontre.
Derniers commentaires

De Zerbi à l'OM, fin de contrat en 2039 ?

Ça tombe bien on t as rien demandé , continue de faire le mongol…

CAN 2025 : Le Maroc est innocent, la CAF accuse la serviette de Mendy

Tellement grotesque que s'en est finalement hilarant… et gênant, tout de même… 😁😅

OL-PAOK annulé, l’UEFA répond

On peut comprendre la position de l'UEFA pour le non report du match malgré la situation dramatique, car tous les matchs de la dernière journée de poules doivent se jouer à la même heure pour éviter tout calcul en fonction des résultats des autres équipes.

OL-PAOK annulé, l’UEFA répond

Pour L'UEFA, il y a l'argent, l'argent et puis l'argent. Honte à eux !

OL : Govou fait son mea culpa

Sydney-coca

