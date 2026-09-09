Passé par l'OL et sans club, il signe au GOAL FC

L'OL est réputé depuis de nombreuses années maintenant pour la qualité de son centre de formation. Mehdi Zeffane en a fait partie, même s'il ne s'est pas imposé chez les Gones.

L' Olympique Lyonnais aura vu passer au sein de son centre de formation des joueurs de grand talent. Comment ne pas citer des joueurs comme Sidney Govou, Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Alexandre Lacazette ou encore Anthony Martial ? D'autres éléments peuvent aussi être cités, comme Mehdi Zeffane. Le latéral droit aura joué avec les Gones de 2012 à 2015, pour 24 apparitions au total sous le maillot lyonnais. Il aura ensuite connu une expérience au Stade Rennais, puis en Russie du côté du Krylia Sovetov Samara, en Turquie au Yeni Malatyaspor, à Clermont, de retour en France, puis enfin une expérience en Algérie à l'ES Mostaganem. À 34 ans et sans club, Zeffane a désormais décidé de signer dans un club de la métropole de Lyon.

Une nouvelle aventure en National 1

D'après les informations du Progrès, l'international algérien a en effet dit oui au GOAL FC, club fondé par fusion en 2020 et situé à Champagne-au-Mont-d'Or. Le club évolue en National 1 et pourra donc compter sur l'expérience au plus haut niveau de l'international algérien. De quoi se rapprocher aussi un peu plus des siens du côté de Lyon. L'OL, club voisin, aura sans doute à cœur de pouvoir se tenir au courant des performances de son ancien joueur. En espérant que Zeffane puisse enchaîner et retrouver du plaisir à jouer au football.

Après plusieurs passages à l'étranger et une expérience internationale notable avec l'Algérie, le latéral droit possède un parcours qui pourrait être assez précieux pour le GOAL FC. À lui désormais de retrouver le plus vite possible le rythme de la compétition et de montrer qu'il a encore de belles choses à apporter sur les terrains de National 1.