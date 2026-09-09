LdC : Le Barça étrille Feyenoord, Demirovic croque le Viking FK

Dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le FC Barcelone a envoyé un message à toute l'europe en balayant Feyenoord sur le score sans appel de 5 buts à 1. A noter le doublé de Raphinha, lequel a répondu à distance aux organisateurs du Ballon d'Or, lesquels ne l'ont pas retenu dans la liste des 30 joueurs en lice pour le Ballon d'Or 2026.

L'autre match de ce mercredi en fin d'après-midi opposait Stuttgart au club norvégien du Viking FK, et ce sont les Allemands qui se sont imposés 3-1. A noter que les trois buts de Stuttgart ont été marqués par le même joueur, Demirovic, et tout cela en seulement 12 minutes.