OL : Paulo Fonseca prolongé ? Lyon n'est pas pressé

OL : Paulo Fonseca prolongé ? Lyon n'est pas pressé

OL07 sept. , 18:00
parJérôme Capton
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L'entraîneur portugais de l'Olympique Lyonnais est sous contrat jusqu'à la fin de la saison. Mais, du côté des dirigeants rhodaniens, on souhaite en savoir plus sur le classement de l'OL avant de s'engager.
Critiqué par les supporters après l'élimination face à Fenerbahçe, Paulo Fonseca sait que cette sortie de route estivale lui vaut une véritable défiance de la part d'une partie du public lyonnais. Cela arrive au moment où l'ancien technicien du LOSC et de l'AC Milan entre dans la dernière année de son contrat. De quoi donc laisser planer le mystère sur l'avenir lyonnais de l'entraîneur portugais, lequel a en plus été recruté par John Textor à des conditions financières qui ne sont plus d'actualité à l'Olympique Lyonnais. Alors, un vrai doute peut exister concernant la suite de la carrière lyonnaise de Paulo Fonseca, même si le directeur sportif du club a reconnu ce lundi qu'il appréciait énormément le travail de son entraîneur.

L'OL attend des résultats avant de trancher

En conférence de presse, Matthieu Louis-Jean a cependant prévenu que de son côté, il n'y aura aucune décision prise dans l'urgence concernant la prolongation de Paulo Fonseca comme entraîneur de l'Olympique lyonnais. « L’objectif, c’est de continuer avec Paulo (Fonseca), mais on a toujours dit que l’on va s’asseoir autour d’une table au bon moment pour discuter. On a des objectifs importants, il y a des matchs qui vont arriver très vite. Paulo est quelqu’un de très expérimenté, qui connaît sa valeur et on connaît aussi sa valeur. Maintenant, il faut que ce soit une idée partagée. Je pense qu’il se plait vraiment beaucoup à Lyon, je suis satisfait de son travail et de son objectif d’être encore meilleur. Malgré tout, il faut rappeler que notre résultat de la saison passée, c’est le meilleur des six dernières années. On travaille tous dans le même sens. Moi mon objectif c’est de continuer, mais on en est pas encore là », a expliqué le directeur sportif.

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De son côté, Michael Erlinger a été encore plus explicite. « Cela dépendra aussi d’où nous en sommes quand on parlera avec lui. Est-ce que l’on saura qu’on ne fera pas la Ligue des champions ? Est-ce qu’on en est proche ? On n’a rien discuté (...) Cette discussion va venir, on verra. Il faudra savoir où nous en sommes sportivement. Peut-être qu’il est tellement content à Lyon qu’il nous demandera 1.000 euros », a confié, avec malice, le directeur général de l'OL.
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