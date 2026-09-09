Lille-PSG : Luis Campos étrangement suspendu

Si Olivier Létang a visiblement été énervé par l'arbitre du match Lille-PSG, Luis Campos a visiblement craqué lors de cette rencontre, puisqu'il vient d'être sanctionné.

Ce mercredi soir, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a en effet suspendu pour un match le conseiller sportif du Paris Saint-Germain et de QSi. « Comportement de M. Luis CAMPOS, Conseiller sportif du Paris Saint-Germain. match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles », indique l'instance sans en dire plus sur ce qui vaut à Luis Campos cette sanction.