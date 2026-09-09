L1 : Rennes fait semblant d'avoir peur de l'OM

L1 : Rennes fait semblant d'avoir peur de l'OM

Ligue 109 sept. , 20:00
parCorentin Facy
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Rennes aborde son match de vendredi face à l’OM avec l’étiquette du favori, après avoir glané sept points depuis le début de la saison tandis que Marseille reste sur deux défaites consécutives.
Le Stade Rennais fait partie des équipes en forme de notre Ligue 1 après les 3 premières journées de championnat. L’équipe de Franck Haise a d’abord accroché le PSG (2-2) avant de l’emporter contre Le Mans (3-2) puis à Angers (1-2). A chaque fois, les coéquipiers d’Esteban Lepaul ont éprouvé des difficultés, mais le compteur points continue d’augmenter. Ce qui n’est pas le cas de son adversaire de vendredi soir, l’Olympique de Marseille. Les hommes de Bruno Genesio restent sur deux défaites de rang contre Monaco (2-0) et le Paris FC (2-3).
Sans surprise, Rennes est donc le grand favori du match de la 4e journée au Roazhon Park. Une étiquette que Franck Haise n’assume pas pleinement. Pour l’ancien entraîneur de Lens et de Nice, il est trop tôt pour assurer que l’OM ne se battra pas pour les premiers rôles en Ligue 1 cette saison. Le technicien de 55 ans se méfie par conséquent des coéquipiers d’Igor Paixao. « Au bout de trois journées, je pense qu'il faut rester mesuré sur les degrés de confiance des uns et des autres. Ce n'est pas parce que nous, on a sept points, que tout est parfait, tout est rose. On sait qu'on a encore beaucoup de travail » a-t-il lancé en conférence de presse avant de poursuivre.

Franck Haise se méfie beaucoup de l'OM

« Je reste très mesuré. Peut-être qu'on peut au bout de 7, 8, 10 matchs avoir des tendances plus fortes. Aujourd'hui, dire qu'on est grandement favoris face à Marseille, je vais mettre un gros bémol. D'abord, c'est sur le terrain que ça se passe. Et puis, il y a de la qualité à Marseille et je sais que ça travaille bien » a analysé Franck Haise, qui se méfie donc de l’OM ou qui refuse en tout cas officiellement l’étiquette du favori. Rendez-vous vendredi à 20h45 pour voir si le technicien breton bluffait, ou si son équipe peut effectivement souffrir face à Marseille malgré le début de saison très difficile des Olympiens.

Ligue 1

11 septembre 2026 à 20:45
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