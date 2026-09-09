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Parc des Princes

PSG - Bratislava : Les compositions (21h sur Canal+)

Ligue des Champions09 sept. , 20:02
parHadrien Rivayrand
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La composition du PSG : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Dro, Vitinha, Ruiz - Torres, Dembélé, Akliouche
La composition de Bratislava : Takac – Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz – Martinez, Pokorny, Ibrahim – Barseghyan, Sporar (c), Camara.
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Le travail est fait, +5 c'est ce qu'il fallait viser ce soir. Beaucoup de belles choses.

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Barcola a fait du barcola ce soir. Le jour où il devient finisseur il sera monstrueux, mais en attendant il reste frustrant

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Depuis qu'il est parti du Real de Madrid... Tu l'annonce à l'OL, à chaque mercato... Pauvre trompette 🎺 Réponds Sergio stp

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Bien entendu qu il fallait faire le job car le GA aura son importance et c est contre ce genre d equipe du chapeau 4 que ça peut faire la difference a la fin, cette annee faut etre dans les 3 premiers

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Sergio réponds pas à côté quand je te parle.. Girouette n°1 de foot 01

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