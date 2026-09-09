Parti du PSG, Mbaye avoue sa terrible erreur

Transféré à Aston Villa cet été, Ibrahim Mbaye se dit frustré par son échec au Paris Saint-Germain. L’ailier franco-sénégalais admet qu’il n’a pas adopté le bon comportement au sein de son club formateur.

Contrairement à Bradley Barcola, parti à Liverpool après avoir marqué l’histoire du Paris Saint-Germain , Ibrahim Mbaye n’a pas quitté le club francilien par la grande porte. L’ailier formé dans la capitale n’a pas obtenu les faveurs de Luis Enrique. Sans surprise, l’entraîneur parisien ne s’est pas opposé à son transfert du côté d’Aston Villa.

Il faut dire que l’international sénégalais n’a pas adopté le bon état d’esprit. Ibrahim Mbaye l’admet lui-même lorsqu’il évoque sa manière d’aborder la concurrence avec les meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. « Il ne faut pas avoir la pression. C'est sûr qu'au bout d'un moment, tu en auras un peu. Mais ça ne doit pas jouer sur toi, tu dois faire abstraction de ça et te laisser aller, a conseillé l’ancien Parisien dans un entretien accordé au créateur de contenus Cheiikh Footstyle. Moi, c'est ce que j'ai appris cette année. »

Il faut apprendre d'eux - Ibrahim Mbaye

« Au PSG, ça ne se passait pas forcément comme je le voulais. Ce que j'ai appris, c'est que je me mettais une certaine pression qu'il ne fallait pas avoir. Parce que ce sont de grands joueurs : Ousmane Ballon d'Or, Kvara, Désiré, Bradley, Gonçalo, Lee Kang-in… De grands attaquants. Je me disais : "Il faut que je fasse mieux qu'eux." Mais ce n'est pas une pression qu'il faut avoir. Joue ton jeu et tu seras meilleur qu'eux quand ça arrivera. Il ne faut pas jouer comme eux, il faut apprendre d’eux. Parce que ce sont de grands joueurs, ils ont plus d'expérience. Donc plus tu t’entraînes, plus tu joues avec eux, tu vas comprendre certaines choses que tu ne comprenais pas avant », a expliqué Ibrahim Mbaye avec plus de maturité.