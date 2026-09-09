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Benzema : La Turquie plutôt que l'OL ?

Arabie Saoudite09 sept. , 20:30
parCorentin Facy
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L’OL a tenté de recruter Karim Benzema cet été. Sans club, le Ballon d’Or 2022 a toutefois été bloqué par son contrat d’ambassadeur de l’Arabie saoudite, avec qui il est lié jusqu’en 2030… pour le moment.
En quête d’un avant-centre supplémentaire pour étoffer son effectif, l’Olympique Lyonnais a tenté un coup incroyable en fin de mercato. Le club lyonnais a contacté Karim Benzema, sans équipe depuis la résiliation de son contrat avec Al-Hilal, vice-champion de Saudi Pro League en titre. L’ancien buteur du Real Madrid était d’accord pour signer à l’OL avec un salaire considérablement revu à la baisse, offrant aux Gones une opportunité exceptionnelle sur le marché des transferts.
Un élément a finalement fait capoter l’opération : son contrat d’ambassadeur de l’Arabie saoudite, qui le lie au pays jusqu'en 2030. De quoi frustrer les supporters et les dirigeants lyonnais. A en croire le compte X Match Day Central, la situation devrait toutefois se débloquer. Et pour cause, la source indique que Karim Benzema pourrait bientôt rebondir en Turquie, ce qui signifie qu’il serait alors libéré de ses obligations contractuelles avec l’Arabie saoudite.

Un rebond en Turquie et non à l'OL pour Benzema ?

« On m’informe que deux clubs en Turquie ont désormais pris contact concernant un possible transfert de Karim Benzema. Les deux clubs explorent la possibilité de signer l’ancien lauréat du Ballon d’Or en tant qu’agent libre, avec des discussions qui devraient se développer alors que Benzema réfléchit à son prochain mouvement » explique le compte X.

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S’il venait à être libéré de son contrat saoudien, Karim Benzema pourrait-il faire l’objet d’une nouvelle offensive de la part de l’Olympique Lyonnais ? Rien n’est à exclure même si, au vu des récentes déclarations du directeur sportif Matthieu Louis-Jean, il semblerait que la piste appartienne au passé. Le mercato nous a toutefois prouvé ces dernières années que rien n’est à exclure et que les signatures les plus folles sont parfois aussi les plus inattendues.
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Barcola a fait du barcola ce soir. Le jour où il devient finisseur il sera monstrueux, mais en attendant il reste frustrant

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Depuis qu'il est parti du Real de Madrid... Tu l'annonce à l'OL, à chaque mercato... Pauvre trompette 🎺 Réponds Sergio stp

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Bien entendu qu il fallait faire le job car le GA aura son importance et c est contre ce genre d equipe du chapeau 4 que ça peut faire la difference a la fin, cette annee faut etre dans les 3 premiers

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