OM : Kondogbia forfait contre Rennes

Ce duo du PSG qui terrorise l'Europe

Moi je reste dubitatif sur Torres, les buts sont rentrés mais la manière (but du genou, du tibia) ne donne pas l image d un attaquant clinique dans la finition et c est ce que je pensais déjà de lui quand il était au barca avec tous les trous d air qu il a eu sur de multiples occasions ratées là-bas. Après, est ce que ça va fonctionner dans les grands rendez-vous, à voir, en tout cas, il sait au moins bien se déplacer et se placer. Si ça marche, ça sera en tout cas un très bon joueur rapport qualité/prix.