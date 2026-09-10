L’OL a trouvé l’astuce pour remplir le Groupama Stadium

A l’occasion du match contre le Paris FC samedi, l’Olympique Lyonnais devrait évoluer dans un Groupama Stadium bien garni. Les supporters rhodaniens pourraient venir en nombre, tout comme les compatriotes de la recrue japonaise Keito Nakamura.

Au moment de définir le programme de la 4e journée, la Ligue de Football Professionnel ne s’attendait sans doute pas à ce que le match entre l’Olympique Lyonnais et le Paris FC devienne une affiche du haut de tableau. Il s’agit pourtant du choc entre le troisième et le deuxième de Ligue 1 . Une rencontre qui pourrait donc attirer du monde au Groupama Stadium samedi soir. D’autant que les supporters des Gones ne seront pas les seuls attirés par ce rendez-vous.

Depuis près d’une semaine, le club rhodanien dispose d’une nouvelle attraction avec Keito Nakamura. Au même titre qu’Ayase Ueda au LOSC, le Japonais arrivé en fin de mercato suscite la curiosité de ses compatriotes. Le Progrès nous apprend que le service communication l’Olympique Lyonnais a subitement reçu de nombreuses demandes d’interviews de la part de médias nippons. Autant dire que ces mêmes journalistes tiendront à assister aux probables débuts de Keito Nakamura samedi. Il faut aussi s’attendre à voir des supporters japonais garnir les tribunes en espérant voir l’ancien joueur du Stade de Reims briller dès sa première avec les Gones.

Le successeur de Fofana

Mine de rien, la recrue estivale débarque avec une certaine pression sur les épaules. L’Olympique Lyonnais a quand même déboursé 20 millions d’euros (bonus compris) pour conclure son transfert. Rappelons aussi que l’ailier gauche arrive avec l’étiquette du successeur de Malick Fofana. Bien évidemment, les deux joueurs n’ont pas le même registre. Mais l’international japonais, qui a disputé la Coupe du monde cet été, devra quand même composer avec de grandes attentes alors qu’il sort d’une saison en Ligue 2 (14 buts et 2 passes décisives).