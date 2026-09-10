L’OL a trouvé l’astuce pour remplir le Groupama Stadium

Seul le PSG est honorable est mérite le respect en CE, les autres clubs bof........c'est du vrouvrouf, une fois je gagne, une fois je perd puis après je suis éliminé......en tout cas bravo le PSG qouique que l'on dise, c'est un sacré club
oui c'est pas faux en même temps. Et peut être même champion d'Europe avec 19M :D
et pourtant ni neymar et lotin ne nous ont permis de gagner la ldc 2 fois de suite,chose tres rare et le PSG reconnu comme une des meilleures equipes de l'histoire de la ldc par ses pairs!Qui donc croire?dijaya le supporter marseillais a qui son club est le seul a avoir decroché la palme du parcours le plus catastrophique de l'histoire de la ldc avec 0 points ou l'avis des footballeurs ayant tout gagné?Choix cornélien!^^
ca suinte le seum tes propos^^Pourtant vous y avait été et content de recolter le pognon malgré un parcours catastrophique :)
Moi je reste dubitatif sur Torres, les buts sont rentrés mais la manière (but du genou, du tibia) ne donne pas l image d un attaquant clinique dans la finition et c est ce que je pensais déjà de lui quand il était au barca avec tous les trous d air qu il a eu sur de multiples occasions ratées là-bas. Après, est ce que ça va fonctionner dans les grands rendez-vous, à voir, en tout cas, il sait au moins bien se déplacer et se placer. Si ça marche, ça sera en tout cas un très bon joueur rapport qualité/prix.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
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|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|5
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|6
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|5
|3
|1
|2
|0
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|4
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|1
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|1
|1
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|4
|7
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|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
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|0
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|6
|5
|1
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|4
|-3
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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Premier entraînement pour Keito Nakamura 🦁🇯🇵