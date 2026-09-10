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OM : Amine Harit refuse de parler d'une baisse de salaire

OM10 sept. , 17:00
parClaude Dautel
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Sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2027, Amine Harit est dans le Top 10 des plus gros salaires du club phocéen. Au moment où le club de Frank McCourt est en discussion avec certains joueurs, l'international marocain refuse de s'exprimer sur le sujet des baisses de salaire.
Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont fait la chasse à la moindre économie durant l'été, le propriétaire de l'OM ayant exigé que la masse salariale soit revue à la baisse. Si Marseille n'a recruté aucun joueur, et en a fait partir quelques-uns, il n'empêche qu'à l'image d'un Pierre-Emile Hojbjerg, le club de McCourt n'a pas considérablement fait baisser cette fameuse masse salariale. Au point même que l'Olympique de Marseille a décidé de négocier avec certains joueurs en proposant des prolongations de contrat en échange d'une baisse des salaires. Le président de l'OM a évoqué ces discussions en cours, sans toutefois donner le nom des joueurs susceptibles de donner leur accord pour un tel deal. Et ce jeudi, interrogé sur ce sujet, Amine Harit a refusé de dire s'il était concerné par cette possibilité de prolonger son contrat en échange d'une baisse de salaire.

Harit ne se mouille pas sur les salaires

Pour l'attaquant international marocain, tout cela doit rester confidentiel au sein du vestiaire marseillais. « L’histoire des gros salaires ? Il y a eu des discussions avec le club. Par respect pour le club, je ne vais pas m'attarder dessus ici. Je n'ai rien à dire sur ce sujet. Il me reste un an de contrat, je suis très content d'être là. Les contrats, on verra plus tard », a simplement précisé Amine Harit, qui actuellement touche environ 275.000 euros bruts par mois sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Un salaire qui le classe huitième dans la grille salariale du club phocéen.
Le joueur marocain est évidemment bien loin des 500.000 euros empochés mensuellement par son coéquipier Pierre-Emile Hojbejrg, mais du côté de Frank McCourt, on exige que tout le monde fasse un effort. Cependant, le Bostonien ne peut rien imposer à ses joueurs, et certains d'entre-eux pourraient ne pas accepter ce deal proposé cet été. Mais comme l'a dit Amine Harit, tout cela restera privé.

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oui c'est pas faux en même temps. Et peut être même champion d'Europe avec 19M :D

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et pourtant ni neymar et lotin ne nous ont permis de gagner la ldc 2 fois de suite,chose tres rare et le PSG reconnu comme une des meilleures equipes de l'histoire de la ldc par ses pairs!Qui donc croire?dijaya le supporter marseillais a qui son club est le seul a avoir decroché la palme du parcours le plus catastrophique de l'histoire de la ldc avec 0 points ou l'avis des footballeurs ayant tout gagné?Choix cornélien!^^

Indice UEFA : La France dit déjà merci au PSG

ca suinte le seum tes propos^^Pourtant vous y avait été et content de recolter le pognon malgré un parcours catastrophique :)

Ce duo du PSG qui terrorise l'Europe

Moi je reste dubitatif sur Torres, les buts sont rentrés mais la manière (but du genou, du tibia) ne donne pas l image d un attaquant clinique dans la finition et c est ce que je pensais déjà de lui quand il était au barca avec tous les trous d air qu il a eu sur de multiples occasions ratées là-bas. Après, est ce que ça va fonctionner dans les grands rendez-vous, à voir, en tout cas, il sait au moins bien se déplacer et se placer. Si ça marche, ça sera en tout cas un très bon joueur rapport qualité/prix.

Ce duo du PSG qui terrorise l'Europe

rémi tu ne vas pas tomber dans ce mauvais troll voyons montre un peu de sincerité ! :)

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