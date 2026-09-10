« Liquidons le FC Gérard Lopez », Bordeaux veut le virer

oui c'est pas faux en même temps. Et peut être même champion d'Europe avec 19M :D
et pourtant ni neymar et lotin ne nous ont permis de gagner la ldc 2 fois de suite,chose tres rare et le PSG reconnu comme une des meilleures equipes de l'histoire de la ldc par ses pairs!Qui donc croire?dijaya le supporter marseillais a qui son club est le seul a avoir decroché la palme du parcours le plus catastrophique de l'histoire de la ldc avec 0 points ou l'avis des footballeurs ayant tout gagné?Choix cornélien!^^
ca suinte le seum tes propos^^Pourtant vous y avait été et content de recolter le pognon malgré un parcours catastrophique :)
Moi je reste dubitatif sur Torres, les buts sont rentrés mais la manière (but du genou, du tibia) ne donne pas l image d un attaquant clinique dans la finition et c est ce que je pensais déjà de lui quand il était au barca avec tous les trous d air qu il a eu sur de multiples occasions ratées là-bas. Après, est ce que ça va fonctionner dans les grands rendez-vous, à voir, en tout cas, il sait au moins bien se déplacer et se placer. Si ça marche, ça sera en tout cas un très bon joueur rapport qualité/prix.
rémi tu ne vas pas tomber dans ce mauvais troll voyons montre un peu de sincerité ! :)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|5
|2
|6
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|4
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|7
|-3
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|4
|-3
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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