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« Liquidons le FC Gérard Lopez », Bordeaux veut le virer

Bordeaux10 sept. , 16:00
parClaude Dautel
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Tandis que les Girondins de Bordeaux ignorent s'ils joueront ce week-end contre Saintes en Coupe de France, la colère des supporters va se concrétiser. Une manifestation est prévue devant le tribunal de commerce mardi, afin que l'actuel propriétaire soit irrévocablement débarqué.
Le projet de reprise par Sparta Capital ayant échoué, les Girondins de Bordeaux sont revenus dans les mains de Gérard Lopez. Et visiblement ce dernier veut tout faire pour éviter la faillite, une solution qui mettrait un terme à ses derniers espoirs de récupérer quelques euros. Le tribunal de commerce de Bordeaux, parfois soupçonné d'être trop gentil avec Gérard Lopez, doit de nouveau se pencher sur ce dossier, afin de voir s'il est encore possible de sauver ce qui peut l'être. Du côté des supporters, trop c'est trop, et un collectif s'est lancé afin d'organiser mardi 15 septembre à midi une manifestation devant le tribunal bordelais. Pour ces fans bordelais, il est temps que la justice mette fin à l'ère Gérard Lopez, même si pour cela il faut placer le club au scapulaire en liquidation judiciaire.

Bordeaux doit en finir avec Gérard Lopez

Dans un entretien accordé à WebGirondins, un des organisateurs de cette manifestation explique les raisons qui ont débouché à cet appel. « Notre souhait est de porter un message fort auprès des instances qui peuvent encore agir sur le sort des Girondins de Bordeaux. Tout est dans les mains du tribunal de commerce. On s'adresse directement à lui. On veut en finir avec le FC Gérard Lopez et on veut retrouver le FCGB. Ça suffit d'attendre. Depuis qu'il a repris le club, nous sommes dans l'attente et le jeu permanent avec les instances. Gérard Lopez joue aussi avec les supporters et les amoureux des Girondins de Bordeaux. Il a encore négocié un délai de deux semaines. Ça ne peut plus continuer », explique l'organisateur.
Pour l'instant, les deux associations de supporters des Girondins de Bordeaux n'ont pas pris une position officielle concernant cette manifestation. Longtemps soupçonnés de rouler pour Gérard Lopez, les UB87 ont finalement décidé de lâcher l'homme d'affaires et réclament eux aussi que tout cela soit réglé rapidement.
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oui c'est pas faux en même temps. Et peut être même champion d'Europe avec 19M :D

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et pourtant ni neymar et lotin ne nous ont permis de gagner la ldc 2 fois de suite,chose tres rare et le PSG reconnu comme une des meilleures equipes de l'histoire de la ldc par ses pairs!Qui donc croire?dijaya le supporter marseillais a qui son club est le seul a avoir decroché la palme du parcours le plus catastrophique de l'histoire de la ldc avec 0 points ou l'avis des footballeurs ayant tout gagné?Choix cornélien!^^

Indice UEFA : La France dit déjà merci au PSG

ca suinte le seum tes propos^^Pourtant vous y avait été et content de recolter le pognon malgré un parcours catastrophique :)

Ce duo du PSG qui terrorise l'Europe

Moi je reste dubitatif sur Torres, les buts sont rentrés mais la manière (but du genou, du tibia) ne donne pas l image d un attaquant clinique dans la finition et c est ce que je pensais déjà de lui quand il était au barca avec tous les trous d air qu il a eu sur de multiples occasions ratées là-bas. Après, est ce que ça va fonctionner dans les grands rendez-vous, à voir, en tout cas, il sait au moins bien se déplacer et se placer. Si ça marche, ça sera en tout cas un très bon joueur rapport qualité/prix.

Ce duo du PSG qui terrorise l'Europe

rémi tu ne vas pas tomber dans ce mauvais troll voyons montre un peu de sincerité ! :)

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