« Liquidons le FC Gérard Lopez », Bordeaux veut le virer

Tandis que les Girondins de Bordeaux ignorent s'ils joueront ce week-end contre Saintes en Coupe de France, la colère des supporters va se concrétiser. Une manifestation est prévue devant le tribunal de commerce mardi, afin que l'actuel propriétaire soit irrévocablement débarqué.

Le projet de reprise par Sparta Capital ayant échoué, les Girondins de Bordeaux sont revenus dans les mains de Gérard Lopez. Et visiblement ce dernier veut tout faire pour éviter la faillite , une solution qui mettrait un terme à ses derniers espoirs de récupérer quelques euros. Le tribunal de commerce de Bordeaux, parfois soupçonné d'être trop gentil avec Gérard Lopez, doit de nouveau se pencher sur ce dossier, afin de voir s'il est encore possible de sauver ce qui peut l'être. Du côté des supporters, trop c'est trop, et un collectif s'est lancé afin d'organiser mardi 15 septembre à midi une manifestation devant le tribunal bordelais. Pour ces fans bordelais, il est temps que la justice mette fin à l'ère Gérard Lopez, même si pour cela il faut placer le club au scapulaire en liquidation judiciaire.

Bordeaux doit en finir avec Gérard Lopez

Notre souhait est de porter un message fort auprès des instances qui peuvent encore agir sur le sort des Girondins de Bordeaux. Tout est dans les mains du tribunal de commerce. On s'adresse directement à lui. On veut en finir avec le FC Gérard Lopez et on veut retrouver le FCGB. Ça suffit d'attendre. Depuis qu'il a repris le club, nous sommes dans l'attente et le jeu permanent avec les instances. Gérard Lopez joue aussi avec les supporters et les amoureux des Girondins de Bordeaux. Il a encore négocié un délai de deux semaines. Ça ne peut plus continuer », explique l'organisateur. Dans un entretien accordé à WebGirondins , un des organisateurs de cette manifestation explique les raisons qui ont débouché à cet appel. «», explique l'organisateur.

Pour l'instant, les deux associations de supporters des Girondins de Bordeaux n'ont pas pris une position officielle concernant cette manifestation. Longtemps soupçonnés de rouler pour Gérard Lopez, les UB87 ont finalement décidé de lâcher l'homme d'affaires et réclament eux aussi que tout cela soit réglé rapidement.