Ballon d’Or : Le PSG et Mbappé zappés, une surprise se prépare

Après l’annonce des nommés mardi, les différentes campagnes pour le Ballon d’Or 2026 sont lancées. Aucun favori ne se détache particulièrement. C’est pourquoi le résultat final pourrait bien nous réserver une surprise, comme le suggère la presse américaine.

Le Ballon d’Or a rarement été aussi ouvert. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les pronostics de cette édition 2026 partent un peu dans tous les sens. Certains affirment que la récompense doit à nouveau revenir à un joueur du Paris Saint-Germain, et plus précisément à Khvicha Kvaratskhelia, acteur majeur du sacre en Ligue des Champions la saison dernière. Mais d’autres observateurs privilégient des protagonistes de la Coupe du monde comme Kylian Mbappé

Même s’il n’a remporté aucun titre lors du précédent exercice, l’attaquant français du Real Madrid s’estime tout à fait légitime. Alors qui pour succéder à Ousmane Dembélé ? Les Parisiens et leur ancien buteur risquent d’être déçus, prévient The Athletic. Le média américain a établi son classement des candidats les mieux placés pour soulever le trophée lors de la cérémonie programmée le 26 octobre. Et d’après nos confrères, l'Anglais Harry Kane a de grandes chances de récolter la majorité des votes. Il faut dire que le champion d’Allemagne avec le Bayern Munich, buteur à six reprises au Mondial 2026, sort d’une saison à 73 buts club et sélection confondus.