PSG : Lucas Digne accro à Disneyland, ça ne passe pas

Réintégré pour le match de Ligue des Champions contre le Slovan Bratislava (6-1), Lucas Digne a disputé la dernière demi-heure mercredi. Le latéral gauche du Paris Saint-Germain semble se ressaisir après avoir joué les touristes pour son retour dans la capitale.

Sans doute conscient que le Slovan Bratislava ne représentait pas un obstacle énorme, Luis Enrique a profité de la venue des Slovaques pour opérer un petit turn-over. Les habituels titulaires Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué sont restés sur le banc des remplaçants, contrairement à Lucas Digne. Le latéral gauche du Paris Saint-Germain a remplacé Nuno Mendes à l’heure de jeu, lui qui n’avait pas effectué le déplacement à Monaco vendredi dernier.

Rappelons que l’ancien joueur d’Aston Villa n’avait pas été convoqué par l’entraîneur parisien. Aucune blessure n’a été communiquée. Il s’agissait bien d’un choix sportif de la part de Luis Enrique, mécontent de l’implication de sa recrue. Apparemment, Lucas Digne manquait de professionnalisme et acceptait trop facilement son rôle de doublure derrière Nuno Mendes. La décision du technicien n’a pas surpris Daniel Riolo. Moqueur, le journaliste de RMC a fait savoir que l’international tricolore avait une autre priorité après son retour cet été.

L'autre passion de Digne

« C'est un bonne nouvelle pour Digne (son entrée en jeu mercredi, ndlr), comme on sait que son transfert était surtout dû à sa volonté d'habiter Paris, a glissé l’observateur. Là, si il se remet à jouer, il peut peut-être revenir au niveau. Depuis qu'il est revenu à Paris, il est beaucoup allé à Disneyland. Il a dû faire au moins quatre ou cinq visites là-bas, il kiffe Disney. Il est souvent là-bas, donc il s'était un peu éloigné. » Autrement dit, Lucas Digne a surtout joué les touristes pour ses premières semaines au Paris Saint-Germain. D’où le rappel à l’ordre de Luis Enrique.