PSG : Lucas Digne accro à Disneyland, ça ne passe pas
Lucas Digne

PSG : Lucas Digne accro à Disneyland, ça ne passe pas

PSG10 sept. , 17:30
parEric Bethsy
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Réintégré pour le match de Ligue des Champions contre le Slovan Bratislava (6-1), Lucas Digne a disputé la dernière demi-heure mercredi. Le latéral gauche du Paris Saint-Germain semble se ressaisir après avoir joué les touristes pour son retour dans la capitale.
Sans doute conscient que le Slovan Bratislava ne représentait pas un obstacle énorme, Luis Enrique a profité de la venue des Slovaques pour opérer un petit turn-over. Les habituels titulaires Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué sont restés sur le banc des remplaçants, contrairement à Lucas Digne. Le latéral gauche du Paris Saint-Germain a remplacé Nuno Mendes à l’heure de jeu, lui qui n’avait pas effectué le déplacement à Monaco vendredi dernier.
Rappelons que l’ancien joueur d’Aston Villa n’avait pas été convoqué par l’entraîneur parisien. Aucune blessure n’a été communiquée. Il s’agissait bien d’un choix sportif de la part de Luis Enrique, mécontent de l’implication de sa recrue. Apparemment, Lucas Digne manquait de professionnalisme et acceptait trop facilement son rôle de doublure derrière Nuno Mendes. La décision du technicien n’a pas surpris Daniel Riolo. Moqueur, le journaliste de RMC a fait savoir que l’international tricolore avait une autre priorité après son retour cet été.

L'autre passion de Digne

« C'est un bonne nouvelle pour Digne (son entrée en jeu mercredi, ndlr), comme on sait que son transfert était surtout dû à sa volonté d'habiter Paris, a glissé l’observateur. Là, si il se remet à jouer, il peut peut-être revenir au niveau. Depuis qu'il est revenu à Paris, il est beaucoup allé à Disneyland. Il a dû faire au moins quatre ou cinq visites là-bas, il kiffe Disney. Il est souvent là-bas, donc il s'était un peu éloigné. » Autrement dit, Lucas Digne a surtout joué les touristes pour ses premières semaines au Paris Saint-Germain. D’où le rappel à l’ordre de Luis Enrique.
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oui c'est pas faux en même temps. Et peut être même champion d'Europe avec 19M :D

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et pourtant ni neymar et lotin ne nous ont permis de gagner la ldc 2 fois de suite,chose tres rare et le PSG reconnu comme une des meilleures equipes de l'histoire de la ldc par ses pairs!Qui donc croire?dijaya le supporter marseillais a qui son club est le seul a avoir decroché la palme du parcours le plus catastrophique de l'histoire de la ldc avec 0 points ou l'avis des footballeurs ayant tout gagné?Choix cornélien!^^

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ca suinte le seum tes propos^^Pourtant vous y avait été et content de recolter le pognon malgré un parcours catastrophique :)

Ce duo du PSG qui terrorise l'Europe

Moi je reste dubitatif sur Torres, les buts sont rentrés mais la manière (but du genou, du tibia) ne donne pas l image d un attaquant clinique dans la finition et c est ce que je pensais déjà de lui quand il était au barca avec tous les trous d air qu il a eu sur de multiples occasions ratées là-bas. Après, est ce que ça va fonctionner dans les grands rendez-vous, à voir, en tout cas, il sait au moins bien se déplacer et se placer. Si ça marche, ça sera en tout cas un très bon joueur rapport qualité/prix.

Ce duo du PSG qui terrorise l'Europe

rémi tu ne vas pas tomber dans ce mauvais troll voyons montre un peu de sincerité ! :)

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